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Дарья Донцова сообщила о том, как проходило ее восстановление после онкологии

Сегодня, 16:42
Несколько лет назад известной писательнице Дарье Донцовой поставили страшный диагноз, рак груди четвертой степени.

Дарья Донцова сообщила о том, как проходило ее восстановление после онкологии
Недавний выпуск программы "Секрет на миллион" был посвящен Донцовой, в ходе которого она откровенно побеседовала с Лерой Кудрявцевой. Сейчас писательница старается, чтобы не случился рецидив страшной болезни.

Дарья Донцова сообщила о том, как проходило ее восстановление после онкологии


«В свое время мы переехали за город из-за меня. После химиотерапии мне было сложно дышать, на свежем воздухе самочувствие сразу улучшалось. Ежегодный отдых также всегда связан с моим здоровьем. Врачи запретили мне летать в страны, где климат существенно отличается от российского. Именно поэтому я часто езжу в Париж, местный климат похож на московский. И то за пределы города все равно не выбираюсь», — делится Донцова.

Дарья признается, что ей пришлось пережить четыре операции, а потом был долгий период восстановления.

Дарья Донцова сообщила о том, как проходило ее восстановление после онкологии

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Ключевые слова: Дарья Донцова

Количество просмотров: 1 781
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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