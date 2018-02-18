Дарья Донцова сообщила о том, как проходило ее восстановление после онкологии

Недавний выпуск программы "Секрет на миллион" был посвящен Донцовой, в ходе которого она откровенно побеседовала с Лерой Кудрявцевой. Сейчас писательница старается, чтобы не случился рецидив страшной болезни.«В свое время мы переехали за город из-за меня. После химиотерапии мне было сложно дышать, на свежем воздухе самочувствие сразу улучшалось. Ежегодный отдых также всегда связан с моим здоровьем. Врачи запретили мне летать в страны, где климат существенно отличается от российского. Именно поэтому я часто езжу в Париж, местный климат похож на московский. И то за пределы города все равно не выбираюсь», — делится Донцова.Дарья признается, что ей пришлось пережить четыре операции, а потом был долгий период восстановления.