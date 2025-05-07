Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Если верить приметам, то Тимати и Валя Иванова скоро расстанутся

07.05.25 / 13:31
Эта парочка вместе уже года три и это, достаточно, большой срок.

Если верить приметам, то Тимати и Валя Иванова скоро расстанутся
О Вале заговорили сразу после того, как у Тимура Ильдаровича закончился контракт с Сашей Дони, где он исправно исполнял роль её героя-любовника. Так что, появление Валентины расценивалось, как продолжение этого бизнеса, где Тимати должен был добавить известности никому не известной девушке с богатым покровителем.

Но нет, шли годы, а Валя так и оставалась рядом с Тимати, получая от него дорогие подарки и беспечную жизнь. Видимо, тут свою роль сыграла «школа» Пети Листермана, известного, как
«торговец мохнатым золотом». Валя была замечена в его компании и, надо полагать, он научил её, что надо делать и как себя вести, чтобы всего этого добиться.

Так вот, сейчас Валя беременна и это уже не секрет. Но есть нюанс, все девушки, которые так и не вышли за него замуж, но родили от него, в скором времени, отправлялись в свободное плавание, а их ребенок переходил на попечение мамы Тимати. Так что, рождение наследника совсем не означает долгую и счастливую совместную жизнь, а скорее наоборот.

Если верить приметам, то Тимати и Валя Иванова скоро расстанутся


Правда, у Вали есть все шансы сломать эту традицию. Уж больно благосклонна к ней Симона Черноморская, а когда маме нравится сноха, то это 50% успеха.

Если верить приметам, то Тимати и Валя Иванова скоро расстанутся

← Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых не... Почему после Met Gala хотят «отменить» Ли... →

Ключевые слова: Валентина Иванова, Тимати, Симона Юнусова

Количество просмотров: 4 134
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Тимати и Валя Иванова намекнули на тайную свадьбу
Валя Иванова, наконец, получила от Тимати подарок, о котором давно мечтала
Валя Иванова поделилась роликом странных забав с Тимати
"Тимати бы схватил инфаркт": как раньше выглядела его новая подружка Валя Иванова
Музыкант Алексей Фомин вызвал полицию после того, как его квартиру обстреляли В окне тульского композитора обнаружились странные отверстия.
Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него Накануне весь мир облетели фото Сальмы Хайек для Sports Illustrated.
На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь В этом году в Каннах новый дресс-код.
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин неожиданно забыла русский язык Накануне парочка объявилась в Москве.
Где, как и с кем проводят время «влюбленные» Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, когда они думают, что их не снимают фотографы На всех светских мероприятиях эта парочка демонстрирует взаимную любовь.
Взяв пример с Эмили Ратаковски, Валя Иванова тоже начала отмечать «День матери» Накануне в мире отмечали день, посвященный мамам.
Рианна намекнула, что у неё будет двойня Вообще, Рианна всегда говорила, что хотела бы иметь четверых детей.
Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке Met Gala в этом году был откровенно скучноват.
Если верить приметам, то Тимати и Валя Иванова скоро расстанутся Эта парочка вместе уже года три и это, достаточно, большой срок.
Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд Национальная кинопремия «Ника» прошла в столице.
© 2004-2025 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.