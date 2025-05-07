Если верить приметам, то Тимати и Валя Иванова скоро расстанутся

О Вале заговорили сразу после того, как у Тимура Ильдаровича закончился контракт с Сашей Дони, где он исправно исполнял роль её героя-любовника. Так что, появление Валентины расценивалось, как продолжение этого бизнеса, где Тимати должен был добавить известности никому не известной девушке с богатым покровителем.Но нет, шли годы, а Валя так и оставалась рядом с Тимати, получая от него дорогие подарки и беспечную жизнь. Видимо, тут свою роль сыграла «школа» Пети Листермана, известного, как«торговец мохнатым золотом». Валя была замечена в его компании и, надо полагать, он научил её, что надо делать и как себя вести, чтобы всего этого добиться.Так вот, сейчас Валя беременна и это уже не секрет. Но есть нюанс, все девушки, которые так и не вышли за него замуж, но родили от него, в скором времени, отправлялись в свободное плавание, а их ребенок переходил на попечение мамы Тимати. Так что, рождение наследника совсем не означает долгую и счастливую совместную жизнь, а скорее наоборот.Правда, у Вали есть все шансы сломать эту традицию. Уж больно благосклонна к ней Симона Черноморская, а когда маме нравится сноха, то это 50% успеха.