Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке

Темой вечера был посыл «Superfine: Tailoring Black Style» или по-русски: «Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве». Лиса подошла к проблеме «черных» со всей ответственностью и в результате на её трусах и жакете обнаружились портреты известных дам, которые боролись за права темнокожих: Майи Анджелоу, Розы Паркс и Энн Лоу. Теперь некоторые активисты грозятся девушку «отменить».
Правда, есть сомнения, что она вообще знает, кто эти люди. Экстравагантный костюмчик ей выдали в Louis Vuitton, а до тех, кто там изображен ей и дела нет.
Еще была одна интересная дама в стиле супрематизма начала прошлого века - певица и ЛГБТ активистка Жанель Монэ.
Любопытно, что начала она раздеваться еще на красной дорожке, а к афтапати уже оголила грудь.
Ну, и еще немного ярких женщин.