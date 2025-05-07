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Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке

07.05.25 / 14:27
Met Gala в этом году был откровенно скучноват.

Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке
Денег, конечно, собрали много, порядка 31 млн долларов, но вот эпатажа было маловато. Выручила Лиса из группы Blacpink.

Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке


Темой вечера был посыл «Superfine: Tailoring Black Style» или по-русски: «Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве». Лиса подошла к проблеме «черных» со всей ответственностью и в результате на её трусах и жакете обнаружились портреты известных дам, которые боролись за права темнокожих: Майи Анджелоу, Розы Паркс и Энн Лоу. Теперь некоторые активисты грозятся девушку «отменить».

Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке


Правда, есть сомнения, что она вообще знает, кто эти люди. Экстравагантный костюмчик ей выдали в Louis Vuitton, а до тех, кто там изображен ей и дела нет.

Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке


Еще была одна интересная дама в стиле супрематизма начала прошлого века - певица и ЛГБТ активистка Жанель Монэ.

Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке


Любопытно, что начала она раздеваться еще на красной дорожке, а к афтапати уже оголила грудь.

Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке


Ну, и еще немного ярких женщин.

Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке


Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке


Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке


Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке


Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке

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Ключевые слова: Met Gala

Количество просмотров: 4 823
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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