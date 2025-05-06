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Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд

06.05.25 / 20:05
Национальная кинопремия «Ника» прошла в столице.

Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд
Кто-то блистал и завораживал, а вот некоторые образы вызывали недоумение, и стали примером откровенной безвкусицы.О трех самых неудачных аутфитах на красной дорожке рассказала сооснователь бренда Post Meridiem Яна Плисткина.

Юлия Снигирь и ее провал

Талантливая и очень красивая актриса появилась на дорожке в платье от Viva Vox. По задумке Юлии оно должно было смотреться как «фантик» на безупречной фигуре. Но… выглядело больше, как черный мусорный мешок, скрепленный скотчем. Это 100% провал!

Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд


Совет от эксперта:

Если уж так хочется подчеркнуть все прелести, то идеальным выбором станет элегантное платье-миди из сверкающего трикотажа – новинка бренда Post Meridiem.

Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд


Оно мягко обволакивает фигуру, «подсвечивая» все достоинства, а струящийся шлейф придает роскошь и элегантность.

Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд


Анна Пересильд торопится взрослеть

Молодая актриса утверждает, что находится в поиске собственного стиля. Девушка предпочитает учиться на своих ошибках, но юношеские эксперименты не всегда уместны. Подчеркнуто сексуальное черное платье откровенно старит и выглядит неуместно на такой юной девушке.

Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд


Совет от эксперта:

Я бы порекомендовала Анне примерить платье-бюстье в длине миди от бренда Post Meridiem. Оно подчеркивает красивую грудь за счет корсета, и дарит легкость благодаря юбке с необычной «зефирной» оборкой по подолу.

Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд


Анна Шевчук убила свою красоту

Жена Юры Борисова новичок на светских тусовках. Фееричный взлет карьеры мужа застал ее врасплох. Анна осторожничает и не делает резких выпадов в сторону экстравагантности. Длинное «тяжелое» бархатное платье черного цвета зрительно добавило своей обладательнице не менее 20 лет.

Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд


Совет от эксперта:

Я бы предложила Анне примерить черное платье с фигурным вырезом нашего бренда. Оно выдержано в классическом стиле, но при этом подчеркивает красивые формы и не смотрится скучно.

Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд

← Сын Натальи Водяновой Виктор все боль... Если верить приметам, то Тимати и Валя ... →

Ключевые слова: Яна Плисткина, Юлия Снигирь, Анна Пересильд, Анна Шевчук

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд Национальная кинопремия «Ника» прошла в столице.
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