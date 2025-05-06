Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд

Юлия Снигирь и ее провал
Талантливая и очень красивая актриса появилась на дорожке в платье от Viva Vox. По задумке Юлии оно должно было смотреться как «фантик» на безупречной фигуре. Но… выглядело больше, как черный мусорный мешок, скрепленный скотчем. Это 100% провал!
Совет от эксперта:
Если уж так хочется подчеркнуть все прелести, то идеальным выбором станет элегантное платье-миди из сверкающего трикотажа – новинка бренда Post Meridiem.
Оно мягко обволакивает фигуру, «подсвечивая» все достоинства, а струящийся шлейф придает роскошь и элегантность.
Анна Пересильд торопится взрослеть
Молодая актриса утверждает, что находится в поиске собственного стиля. Девушка предпочитает учиться на своих ошибках, но юношеские эксперименты не всегда уместны. Подчеркнуто сексуальное черное платье откровенно старит и выглядит неуместно на такой юной девушке.
Совет от эксперта:
Я бы порекомендовала Анне примерить платье-бюстье в длине миди от бренда Post Meridiem. Оно подчеркивает красивую грудь за счет корсета, и дарит легкость благодаря юбке с необычной «зефирной» оборкой по подолу.
Анна Шевчук убила свою красоту
Жена Юры Борисова новичок на светских тусовках. Фееричный взлет карьеры мужа застал ее врасплох. Анна осторожничает и не делает резких выпадов в сторону экстравагантности. Длинное «тяжелое» бархатное платье черного цвета зрительно добавило своей обладательнице не менее 20 лет.
Совет от эксперта:
Я бы предложила Анне примерить черное платье с фигурным вырезом нашего бренда. Оно выдержано в классическом стиле, но при этом подчеркивает красивые формы и не смотрится скучно.