Дмитрий Нагиев старался во всем поддержать Агату Муцениеце

Агата призналась, что очень переживала перед съемками вместе с Нагиевым, опасаясь вызвать его недовольство. Но Дмитрий наоборот всегда поддерживал ее и приходил на помощь при необходимости.«Дмитрий – прекрасный человек. Я некоторое время его побаивалась, старалась не докучать ему своим обществом. Стоять рядом с лучшим ведущим страны, конечно, страшно. Переживала, что не получится быть на одном уровне с Дмитрием. Однако он меня очень сильно поддержал. Слово «молодец», услышанное от него, вселило в меня уверенность и очень подбодрило. Дмитрий давал мне советы, как правильно встать в кадре, помогал с прочими техническими моментами. До сих пор помню одну очень правильную фразу. «Не пытайся понравиться, тогда все получится», – сказал он мне», – ответила актриса в интервью.Недавно же Агата рассказывала о том, что даже детям-участникам приходилось ее подбадривать, так как она не находила себе места от переживаний.