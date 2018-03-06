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Дмитрий Нагиев старался во всем поддержать Агату Муцениеце

Сегодня, 08:48
В пятом сезоне телепроекта "Голос. Дети" соведущим Дмитрия Нагиева стала актриса Агата Муцениеце.

Дмитрий Нагиев старался во всем поддержать Агату Муцениеце
Агата призналась, что очень переживала перед съемками вместе с Нагиевым, опасаясь вызвать его недовольство. Но Дмитрий наоборот всегда поддерживал ее и приходил на помощь при необходимости.

Дмитрий Нагиев старался во всем поддержать Агату Муцениеце


«Дмитрий – прекрасный человек. Я некоторое время его побаивалась, старалась не докучать ему своим обществом. Стоять рядом с лучшим ведущим страны, конечно, страшно. Переживала, что не получится быть на одном уровне с Дмитрием. Однако он меня очень сильно поддержал. Слово «молодец», услышанное от него, вселило в меня уверенность и очень подбодрило. Дмитрий давал мне советы, как правильно встать в кадре, помогал с прочими техническими моментами. До сих пор помню одну очень правильную фразу. «Не пытайся понравиться, тогда все получится», – сказал он мне», – ответила актриса в интервью.

Недавно же Агата рассказывала о том, что даже детям-участникам приходилось ее подбадривать, так как она не находила себе места от переживаний.

Дмитрий Нагиев старался во всем поддержать Агату Муцениеце

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Ключевые слова: Агата Муцениеце, Дмитрий Нагиев

Количество просмотров: 4 875
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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