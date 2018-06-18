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Светлана Лобода отправляется на гастроли через месяц после рождения дочери

Сегодня, 07:59
Около месяца назад популярная певица Светлана Лобода родила второго ребенка.

Светлана Лобода отправляется на гастроли через месяц после рождения дочери
Дочка исполнительницы появилась на свет в американской клинике, куда Светлана улетела заблаговременно. Всего через несколько недель Лобода, оставив новорожденную дочь, вернулась в Россию на премию Муз-ТВ, а теперь же заявила о возобновлении гастролей.

Светлана Лобода отправляется на гастроли через месяц после рождения дочери


«Я вернулась! Как и обещала, в июле начинаем наш гастрольный тур, а осенью концерты в «Крокусе!», - сообщила артистка.

Стоит отметить, что у Светланы подрастает дочь Евангелина от бывшего возлюбленного бизнесмена Александра Царя.

Светлана Лобода отправляется на гастроли через месяц после рождения дочери

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Ключевые слова: Светлана Лобода

Количество просмотров: 26
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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