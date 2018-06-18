Светлана Лобода отправляется на гастроли через месяц после рождения дочери

Дочка исполнительницы появилась на свет в американской клинике, куда Светлана улетела заблаговременно. Всего через несколько недель Лобода, оставив новорожденную дочь, вернулась в Россию на премию Муз-ТВ, а теперь же заявила о возобновлении гастролей.«Я вернулась! Как и обещала, в июле начинаем наш гастрольный тур, а осенью концерты в «Крокусе!», - сообщила артистка.Стоит отметить, что у Светланы подрастает дочь Евангелина от бывшего возлюбленного бизнесмена Александра Царя.