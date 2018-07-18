Бывшая любовница Александра Домогарова поведала подробности интимной жизни с ним

В последние годы Александр не афиширует свою личную жизнь, и поклонники гадают, свободно ли сердце актера. Экс-любовница Домогарова актриса Айгуль Мильштейн, которая встречалась с актером восемь лет назад, поведала подробности ее романа с ним.«Секс с ним не был ярким, потому что Домогаров постоянно был пьян - за полтора года отношений я всего два раза видела его трезвым. Домогаров испорчен вниманием женщин. Они вешаются на него, пишут, звонят… Таких как я, кому он периодически по шаблону писал эсэмэску со словами «хочу тебя», было восемь. Минимум. Каюсь, я потихоньку порылась в его телефоне и ахнула - эротическая переписка у него была и с Катей, и с Клавой, и с Наташей, и с Леной, и с Викой, и еще с парой-тройкой дурочек. Потом я выяснила, что Клава - это «хлопушка» на фильме «Царь». Наташа - Наталья Громушкина, актриса и его третья жена. Она и после развода никак не могла оставить Сашу в покое», — поделилась актриса.Стоит отметить, что в 2005 году Домогаров оформил развод с Натальей Громушкиной.