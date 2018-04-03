На фото Утяшева запечатлена в стильном красном платье. Самые внимательные поклонники заметили на её руке отсутствие обручального кольца. Сразу же появились предположения о скором разводе пары, но Ляйсан, поспешив прекратить домыслы, написала, что просто забыла украшение дома. Однако волну обсуждения это не остановило.
Ляйсан Утяшева появилась на публике без обручального кольца
Вчера, 23:17
Супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева испытывает проблемы в браке.
Именно в этом уверены подписчики личной странички гимнастки, развернувшие настоящую дискуссию в комментариях к её новому снимку. Напомним, что свадьба Павла и Ляйсан состоялась в 2012 году, пара воспитывает двоих детей.
На фото Утяшева запечатлена в стильном красном платье. Самые внимательные поклонники заметили на её руке отсутствие обручального кольца. Сразу же появились предположения о скором разводе пары, но Ляйсан, поспешив прекратить домыслы, написала, что просто забыла украшение дома. Однако волну обсуждения это не остановило.
На фото Утяшева запечатлена в стильном красном платье. Самые внимательные поклонники заметили на её руке отсутствие обручального кольца. Сразу же появились предположения о скором разводе пары, но Ляйсан, поспешив прекратить домыслы, написала, что просто забыла украшение дома. Однако волну обсуждения это не остановило.
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Ключевые слова: Павел Воля, Ляйсан Утяшева
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Количество просмотров: 3 562
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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