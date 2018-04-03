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Ляйсан Утяшева появилась на публике без обручального кольца

Вчера, 23:17
Супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева испытывает проблемы в браке.

Ляйсан Утяшева появилась на публике без обручального кольца
Именно в этом уверены подписчики личной странички гимнастки, развернувшие настоящую дискуссию в комментариях к её новому снимку. Напомним, что свадьба Павла и Ляйсан состоялась в 2012 году, пара воспитывает двоих детей.

Ляйсан Утяшева появилась на публике без обручального кольца


Ляйсан Утяшева появилась на публике без обручального кольца


На фото Утяшева запечатлена в стильном красном платье. Самые внимательные поклонники заметили на её руке отсутствие обручального кольца. Сразу же появились предположения о скором разводе пары, но Ляйсан, поспешив прекратить домыслы, написала, что просто забыла украшение дома. Однако волну обсуждения это не остановило.

Ляйсан Утяшева появилась на публике без обручального кольца


Ляйсан Утяшева появилась на публике без обручального кольца

← Мария Шарапова показала фигуру в бикини

Ключевые слова: Павел Воля, Ляйсан Утяшева

Количество просмотров: 3 562
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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