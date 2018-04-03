Ляйсан Утяшева появилась на публике без обручального кольца

Именно в этом уверены подписчики личной странички гимнастки, развернувшие настоящую дискуссию в комментариях к её новому снимку. Напомним, что свадьба Павла и Ляйсан состоялась в 2012 году, пара воспитывает двоих детей.На фото Утяшева запечатлена в стильном красном платье. Самые внимательные поклонники заметили на её руке отсутствие обручального кольца. Сразу же появились предположения о скором разводе пары, но Ляйсан, поспешив прекратить домыслы, написала, что просто забыла украшение дома. Однако волну обсуждения это не остановило.