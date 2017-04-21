"Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю" - заявил режиссер. Напомним, что около месяца назад актер и режиссер, а также близкий друг Михалкова Александр Адабашьян рассказал, что Никита Сергеевич находится в больнице из-за малоприятной спортивной травмы.
Никита Михалков перенес две серьезные операции за месяц
Сегодня, 03:51
Знаменитый режиссер Никита Михалков рассказал о перенесенных операциях.
72-летний Никита Михалков признался, что всего за один месяц пережил две сложные операции на бедре - об этом он сообщил в комментарии для агентства городских новостей "Москва".
"Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю" - заявил режиссер. Напомним, что около месяца назад актер и режиссер, а также близкий друг Михалкова Александр Адабашьян рассказал, что Никита Сергеевич находится в больнице из-за малоприятной спортивной травмы.
"Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю" - заявил режиссер. Напомним, что около месяца назад актер и режиссер, а также близкий друг Михалкова Александр Адабашьян рассказал, что Никита Сергеевич находится в больнице из-за малоприятной спортивной травмы.
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Ключевые слова: Никита Михалков
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Количество просмотров: 10 244
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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