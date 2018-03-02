Светлана Лобода впервые обратилась к поклонникам после операции и показала фото из больницы

Накануне трёх московских концертов, которые теперь перенесены на январь будущего года, популярная исполнительница попала в больницу c сильной болью. Ей был поставлен диагноз "обструкция почки" и проведена срочная операция. Сегодня же Светлана впервые обратилась к подписчикам и сама рассказала о своём состоянии."Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне, - всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали три минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я - фаталист, а значит, все так, как должно быть" - написала Лобода и выложила фото из больничной палаты.