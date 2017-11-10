Также стало известно, что после драки Богомолов встретился с Ксенией Собчак, из-за которой, вероятно, всё и случилось - они провели остаток вечера в одном из роскошных ресторанов - телеведущая бережно прикладывала лёд к разбитому носу Константина.
Константин Богомолов впервые прокомментировал драку с Максимом Виторганом
Вчера, 21:28
Стычка между режиссером Константином Богомоловым и актером Максимом Виторганом произошла накануне в столичном кафе.
Вчера различные издания сообщили о драке между Богомоловым и Виторганом в центре Москвы - утверждалось, что актер разбил режиссеру лицо. Виторган пока ни слова не сказал об инциденте, зато Богомолов подробно описал последствия потасовки: "Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля "Преступление и наказание", к которому я скоро приступаю" - говорится в посте режиссера в личном блоге.
Также стало известно, что после драки Богомолов встретился с Ксенией Собчак, из-за которой, вероятно, всё и случилось - они провели остаток вечера в одном из роскошных ресторанов - телеведущая бережно прикладывала лёд к разбитому носу Константина.
Также стало известно, что после драки Богомолов встретился с Ксенией Собчак, из-за которой, вероятно, всё и случилось - они провели остаток вечера в одном из роскошных ресторанов - телеведущая бережно прикладывала лёд к разбитому носу Константина.
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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган, Константин Богомолов
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Количество просмотров: 16 419
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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