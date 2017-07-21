На днях Башаров и Шевыркова впервые появились вместе на публике - они посетили премьеру ленты "Русский бес". Пара держалась за руки и выглядела счастливой, из чего поклонники сделали вывод, что Елизавета передумала подавать на развод с актером, как ранее сообщали некоторые издания.
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова впервые вышли в свет после скандала с избиением
Вчера, 03:51
Актер Марат Башаров и его супруга, похоже, помирились после громкой истории о драке.
Напомним, что в конце декабря прошлого года мы писали о том, что Марат Башаров вновь поднял руку на женщину - очередной жертвой стала его нынешняя супруга Елизавета Шевыркова. Сообщалось, что между ними произошла ссора, и актер накинулся на жену с кулаками, из-за чего та оказалась в больнице с серьезной травмой носа.
На днях Башаров и Шевыркова впервые появились вместе на публике - они посетили премьеру ленты "Русский бес". Пара держалась за руки и выглядела счастливой, из чего поклонники сделали вывод, что Елизавета передумала подавать на развод с актером, как ранее сообщали некоторые издания.
На днях Башаров и Шевыркова впервые появились вместе на публике - они посетили премьеру ленты "Русский бес". Пара держалась за руки и выглядела счастливой, из чего поклонники сделали вывод, что Елизавета передумала подавать на развод с актером, как ранее сообщали некоторые издания.
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Ключевые слова: Елизавета Шевыркова, Марат Башаров
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Количество просмотров: 5 967
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, 7d.org.u
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Автор фото: instagram, 7d.org.u
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