Грандиозная вечеринка в честь юбилея Дженнифер Энистон: даже Брэд Питт не устоял

Брэд Питт и Дженнифер Энистон разошлись в 2005 году после пяти лет совместной жизни - причиной разрыва стал роман Питта с актрисой Анджелиной Джоли, начавшийся на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит". Теперь актер вновь свободен, равно как и его бывшая пассия - Энистон совсем недавно развелась с Джастином Теру. Западные издания всё чаще "сводят" бывших возлюбленных вместе, и появление Питта на 50-летнем юбилее Энистон добавляет популярности сообщениям о "воссоединении".
Вечеринка по случаю дня рождения актрисы прошла в одном из самых роскошных отелей Лос-Анджелеса, на мероприятие собрался чуть ли не весь голливудский бомонд - среди 200 гостей были замечены Кэти Перри и Орландо Блум, Гвинет Пэлтроу, Джордж и Амаль Клуни, Риз Уизерспун, актеры сериала "Друзья" и многие другие.
Однако в присутствии на празднике Питта многие всё же засомневались - сделанный фотографами снимок плохого качества. К тому же, якобы Брэд запечатлен со спины на выходе из машины, лицо закрывает кепка.
Ключевые слова: Брэд Питт
, Дженнифер Энистон
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Автор: Katarina
Автор фото: limeandlife.com, marca.com, usmagazine.com, indianexpress.com
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