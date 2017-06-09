Впервые о романе: Леди Гага откровенно рассказала об отношениях с Брэдли Купером

Режиссерский дебют Брэдли Купера фильм "Звезда родилась", главную женскую роль в котором сыграла Леди Гага, поднял певицу на новый уровень славы. Но яркая экранная любовь между героями Гаги и Купера спровоцировала массу слухов о том, что отношения между ними продолжились и в реальной жизни. Слухи разгорелись ещё больше после недавней церемонии "Оскар", на которой Гага и Брэдли исполнили песню Shallow, за которую певица получила первую в жизни статуэтку.Напомним, что несколько недель назад исполнительница разорвала помолвку со своим избранником, Брэдли же счастлив в отношениях с моделью Ириной Шейк - пара воспитывает дочку.Накануне в телешоу Гага впервые прокомментировала слухи о романе: "Во-первых, социальные сети - это, откровенно говоря, санузел интернета. Люди увидели любовь, и, догадайтесь, что? Это то, что мы хотели, чтобы вы увидели. Это песня о любви, наш фильм - это любовная история. Брэдли выступил режиссером фильма и автором всех музыкальных сцен в том числе. Я знала, что у него было видение того, как это должно выглядеть. Для нас обоих эта связь была очень важна. Когда вы поете песню о любви, вы хотите, чтобы люди это почувствовали, поверили вам".