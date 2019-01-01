Олег Шадский стал обладателем премии ZD-Award Звуковая Дорожка в номинации Поющий доктор

Номер сопровождался специальными 3D эффектами, благодаря чему он стал самым впечатляющим из всех выступлений. Олег Шадский занесен в книгу рекордов, в качестве лучшего вертебролога, сделавшего наибольшее количество процедур, связанных с коррекцией позвоночника.Лолита долго не отпускала исполнителя после выступления Шадского и Тани Тузовой, интересовалась его специализацией. Когда Лолита узнала, что он специалист по позвоночнику, попросила помочь с лечением спины. Доктор только провел рукой по ее спине, как известная певица тут же воскликнула, что стало гораздо легче, после чего от души обняла Шадского.Олег Шадский - лучший Поющий доктор. После исполнения авторской песни Олега Шадского «Рай» (Каждый день будто рай) в зрительном зале долго не умолкали аплодисменты.Зрители наградили Олега, ставшего обладателем заслуженной награды, несмолкающими аплодисментами. Особую красоту номеру придало участие Русской Барби Тани Тузовой, отлично смотревшейся на фоне спецэффектов. Лолита, которая вела церемонию вместе с Денисом Клявером, отметила потрясающую красоту медсестры, роль которой исполнила Таня.В этом году обладателями премии совместно с доктором Шадским стали Лолита, Таня Тузова, Алсу, Елена Темникова, Григорий Лепс, Руки Вверх, Эмин, Глюкоза, Дима Билан, Ани Лорак, Ольга Бузова, Леонид Агутин, Валерий Леонтьев. Самую крутую российскую музыкальную премию ZD Awards «Звуковая дорожка» вручили в театре Надежды Бабкиной. Хочется заметить, что впервые в истории данную премию вручали Алле Пугачевой.