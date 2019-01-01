Подписчики уже начали поздравлять Светлану со свадьбой, но чуть позже выяснилось, что замуж вышла младшая сестра певицы.
Светлана Лобода заинтриговала подписчиков сообщением о замужестве
Вчера, 21:01
Певица Светлана Лобода обновила свой блог неожиданным постом.
Накануне на личной страничке Светланы Лободы появилось фото с комментарием, который навёл поклонников артистки на определенные размышления, а именно: их любимая звезда собралась под венец. "Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато #поразамуж" - написала Лобода.
Подписчики уже начали поздравлять Светлану со свадьбой, но чуть позже выяснилось, что замуж вышла младшая сестра певицы.
Подписчики уже начали поздравлять Светлану со свадьбой, но чуть позже выяснилось, что замуж вышла младшая сестра певицы.
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Ключевые слова: Светлана Лобода
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Количество просмотров: 1 378
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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