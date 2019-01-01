Светлана Лобода заинтриговала подписчиков сообщением о замужестве

Накануне на личной страничке Светланы Лободы появилось фото с комментарием, который навёл поклонников артистки на определенные размышления, а именно: их любимая звезда собралась под венец. "Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато #поразамуж" - написала Лобода.Подписчики уже начали поздравлять Светлану со свадьбой, но чуть позже выяснилось, что замуж вышла младшая сестра певицы.