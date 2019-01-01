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Светлана Лобода заинтриговала подписчиков сообщением о замужестве

Вчера, 21:01
Певица Светлана Лобода обновила свой блог неожиданным постом.

Светлана Лобода заинтриговала подписчиков сообщением о замужестве

Накануне на личной страничке Светланы Лободы появилось фото с комментарием, который навёл поклонников артистки на определенные размышления, а именно: их любимая звезда собралась под венец. "Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато #поразамуж" - написала Лобода.

Светлана Лобода заинтриговала подписчиков сообщением о замужестве


Подписчики уже начали поздравлять Светлану со свадьбой, но чуть позже выяснилось, что замуж вышла младшая сестра певицы.

Светлана Лобода заинтриговала подписчиков сообщением о замужестве


Светлана Лобода заинтриговала подписчиков сообщением о замужестве


Светлана Лобода заинтриговала подписчиков сообщением о замужестве

← Сын Бари Алибасова заработал огромные деньги на отравлении отца Ева Лонгория в компании подросшего сына снялась в милой фотосессии →

Ключевые слова: Светлана Лобода

Количество просмотров: 1 378
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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