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Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна

Вчера, 21:01
Сегодня певице Светлане Лободе исполняется 37 лет.

Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна
Однако сам праздник состоялся ещё накануне вечером - Светлану поздравили близкие друзья и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Поклонники исполнительницы и различные СМИ уверены, что у двух звезд роман, и именно Тилль является отцом младшей дочери Лободы Тильды. Свежее фото на личной страничке Светланы только укрепляет их уверенность. "Мой день. Моя ночь" - гласит комментарий певицы к снимку.

Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна


Вечеринка началась в номере отеля певицы, куда заранее пришли её друзья и устроили имениннице бурную встречу с воздушными шарами, хлопушками и шампанским. Затем весёлая компания направилась в один из ресторанов Санкт-Петербурга.

Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна


Впервые о близких отношениях Линдеманна и Лободы стало известно два года назад, когда они познакомились на музыкальном фестивале "Жара".

Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна


Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна

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Ключевые слова: Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

Количество просмотров: 2 782
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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