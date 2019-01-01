Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна

Однако сам праздник состоялся ещё накануне вечером - Светлану поздравили близкие друзья и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Поклонники исполнительницы и различные СМИ уверены, что у двух звезд роман, и именно Тилль является отцом младшей дочери Лободы Тильды. Свежее фото на личной страничке Светланы только укрепляет их уверенность. "Мой день. Моя ночь" - гласит комментарий певицы к снимку.Вечеринка началась в номере отеля певицы, куда заранее пришли её друзья и устроили имениннице бурную встречу с воздушными шарами, хлопушками и шампанским. Затем весёлая компания направилась в один из ресторанов Санкт-Петербурга.Впервые о близких отношениях Линдеманна и Лободы стало известно два года назад, когда они познакомились на музыкальном фестивале "Жара".