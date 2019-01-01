Измена или нет: Джастин Тимберлейк публично извинился перед своей супругой

Недавно в сети оказались кадры с вечеринки, на которых коллеги по фильму "Палмер" Джастин Тимберлейк и Алиша Вейнрайт вели себя как на романтическом свидании.Разумеется, западные СМИ мгновенно подхватили эту тему и стали утверждать, что актер и певец изменяет своей супруге актрисе Джессике Бил. Напомним, пара поженилась осенью 2012 года, спустя три года на свет появился их первенец.Джессика никак не отреагировала на скандальную информацию, а сам "виновник" всё же решил дать официальный комментарий на своей страничке в Instagram: "Я стараюсь быть подальше от сплетен, насколько это возможно. Но я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел показать своему сыну. Я приношу извинения моей прекрасной жене и семье за то, что я поставил их в неловкую ситуацию, и я приложу все усилия, чтобы быть лучшим мужем и отцом" - написал Тимберлейк.