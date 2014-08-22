Ирина Шейк показала сонное селфи

Похоже, на личных страничках знаменитостей намечается новый тренд в селфи - фото, сделанное во время сна. Снимок, выложенный в блог Ириной Шейк, уже завоевал сердца её подписчиков - настолько мило выглядит этот кадр.Помимо очаровательного пёсика, удобно устроившегося на груди модели, пользователи сети оценили по достоинству свежее лицо Ирины без капли макияжа - её кожа абсолютно идеальна.