Помимо очаровательного пёсика, удобно устроившегося на груди модели, пользователи сети оценили по достоинству свежее лицо Ирины без капли макияжа - её кожа абсолютно идеальна.
Ирина Шейк показала сонное селфи
Сегодня, 03:52
Российская модель Ирина Шейк порадовала подписчиков необычным снимком.
Похоже, на личных страничках знаменитостей намечается новый тренд в селфи - фото, сделанное во время сна. Снимок, выложенный в блог Ириной Шейк, уже завоевал сердца её подписчиков - настолько мило выглядит этот кадр.
Помимо очаровательного пёсика, удобно устроившегося на груди модели, пользователи сети оценили по достоинству свежее лицо Ирины без капли макияжа - её кожа абсолютно идеальна.
Помимо очаровательного пёсика, удобно устроившегося на груди модели, пользователи сети оценили по достоинству свежее лицо Ирины без капли макияжа - её кожа абсолютно идеальна.
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Ключевые слова: Ирина Шейк
Количество просмотров: 11 167
Количество просмотров: 11 167
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Ирина Шейк показала сонное селфи Российская модель Ирина Шейк порадовала подписчиков необычным снимком.
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