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Ирина Шейк показала сонное селфи

Сегодня, 03:52
Российская модель Ирина Шейк порадовала подписчиков необычным снимком.

Ирина Шейк показала сонное селфи
Похоже, на личных страничках знаменитостей намечается новый тренд в селфи - фото, сделанное во время сна. Снимок, выложенный в блог Ириной Шейк, уже завоевал сердца её подписчиков - настолько мило выглядит этот кадр.

Ирина Шейк показала сонное селфи


Помимо очаровательного пёсика, удобно устроившегося на груди модели, пользователи сети оценили по достоинству свежее лицо Ирины без капли макияжа - её кожа абсолютно идеальна.

Ирина Шейк показала сонное селфи


Ирина Шейк показала сонное селфи

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 11 167
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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