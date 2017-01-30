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Анджелина Джоли поразалила сеть фантастическим внешним видом

30.01.17 / 22:39
Голливудская звезда Анджелина Джоли с детьми впервые попала в объективы фотографов после долгого перерыва.

Анджелина Джоли поразалила сеть фантастическим внешним видом
Громкий развод самой красивой звездной пары Голливуда постепенно движется к логическому завершению - подробности процесса держатся в строжайшем секрете, ведь обе стороны подписали специальный договор о конфиденциальности. И если Брэд Питт уже появлялся на публике - например, на премьере своего нового фильма "Союзники", то Энджи предпочитала оставаться в тени.

Анджелина Джоли поразалила сеть фантастическим внешним видом


Всё бы так и продолжалось, если бы фотографы не "подловили" актрису во время шопинга в Малибу. Вместе с Джоли были двое детей - дочка Вивьен Маршелин и сын Нокс Леон.

Анджелина Джоли поразалила сеть фантастическим внешним видом


Анджелина Джоли поразалила сеть фантастическим внешним видом


Анджелина Джоли поразалила сеть фантастическим внешним видом


В прошлом году весь мир облетели слухи о том, что Анджелина ужасно похудела, постарела и буквально находится "при смерти". Разумеется, все сообщения были уткой. Сейчас же никто и не подумает приписывать Джоли анорексию - на свежих фото она выглядит невероятно помолодевшей и полной сил. Похоже, развод всё-таки пошёл ей на пользу.

Анджелина Джоли поразалила сеть фантастическим внешним видом


Анджелина Джоли поразалила сеть фантастическим внешним видом

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт

Количество просмотров: 63 284
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages, splash, east news

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