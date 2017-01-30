Анджелина Джоли поразалила сеть фантастическим внешним видом

Громкий развод самой красивой звездной пары Голливуда постепенно движется к логическому завершению - подробности процесса держатся в строжайшем секрете, ведь обе стороны подписали специальный договор о конфиденциальности. И если Брэд Питт уже появлялся на публике - например, на премьере своего нового фильма "Союзники", то Энджи предпочитала оставаться в тени.Всё бы так и продолжалось, если бы фотографы не "подловили" актрису во время шопинга в Малибу. Вместе с Джоли были двое детей - дочка Вивьен Маршелин и сын Нокс Леон.В прошлом году весь мир облетели слухи о том, что Анджелина ужасно похудела, постарела и буквально находится "при смерти". Разумеется, все сообщения были уткой. Сейчас же никто и не подумает приписывать Джоли анорексию - на свежих фото она выглядит невероятно помолодевшей и полной сил. Похоже, развод всё-таки пошёл ей на пользу.