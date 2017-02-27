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Триумфаторы «Оскара-2017» получили свои статуэтки

Сегодня, 02:56
В Лос-Анджелесе объявлены победители премии "Оскар".

Триумфаторы «Оскара-2017» получили свои статуэтки
В Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии "Оскар". Прошедшая премия, несомненно, запомнится надолго из-за ужасного скандала, произошедшего под занавес всего действа. Главной жертвой этой неприятной ситуации стал популярнейший фильм-мюзикл "Ла-Ла Ленд", который был номинирован сразу в 14 категориях. Ранее такой чести удостаивались фильмы "Титаник" и "Всё о Еве". В итоге, "Ла-Ла Ленд" завоевал 6 статуэток: "Лучший режиссер" - Дэмьен Шазелл, "Лучшая работа оператора", "Лучший саундтрек", "Лучшая песня" - "City of Stars", "Лучшая работа художника-постановщика", а также "Лучшая актриса" - Эмма Стоун.

Триумфаторы «Оскара-2017» получили свои статуэтки


Лучшим фильмом года стал "Лунный свет". За лучшую мужскую роль второго плана в этой ленте награду получил Махершала Али, также фильм награжден за лучший адаптированный сценарий.

Триумфаторы «Оскара-2017» получили свои статуэтки


Статуэтку за лучшую мужскую роль совершенно заслуженно получил Кейси Аффлек за работу в ленте "Манчестер у моря". Также картина награждена на лучший оригинальный сценарий.

Триумфаторы «Оскара-2017» получили свои статуэтки


"Лучшая женская роль второго плана" - Виола Дэвис за фильм "Ограды".

Триумфаторы «Оскара-2017» получили свои статуэтки


Лучшим фильмом на иностранном языке признана иранская лента "Коммивояжер", лучшей анимационной картиной стал "Зверополис".

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Ключевые слова: Оскар-2017

Количество просмотров: 754
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

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