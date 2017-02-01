Фонда призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию также, как ранее и её мать - она совершила самоубийство, когда Джейн было 12 лет. В дальнейшей жизни актриса неоднократно сталкивалась с неподобающим отношением со стороны сильного пола - её, например, увольняли за отказ переспать с боссом. Также звезда добавила, что ей понадобилось несколько десятков лет, чтобы обрести настоящую уверенность в себе и силы дать отпор, когда её заставляют делать то, что ей не нравится.
Джейн Фонда поведала о тёмных страницах своего прошлого
Сегодня, 00:20
Актриса Джейн Фонда сделала откровенное признание.
79-летняя американская звезда Джейн Фонда до сего времени считается идеалом красоты - она поддерживает себя в прекрасной форме и активно участвует в общественной жизни. В частности, актриса уделяет много времени борьбе за права женщин и противодействию насилию в отношении девочек. Как выяснилось из свежего интервью, на это у актрисы есть веская причина.
Фонда призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию также, как ранее и её мать - она совершила самоубийство, когда Джейн было 12 лет. В дальнейшей жизни актриса неоднократно сталкивалась с неподобающим отношением со стороны сильного пола - её, например, увольняли за отказ переспать с боссом. Также звезда добавила, что ей понадобилось несколько десятков лет, чтобы обрести настоящую уверенность в себе и силы дать отпор, когда её заставляют делать то, что ей не нравится.
Фонда призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию также, как ранее и её мать - она совершила самоубийство, когда Джейн было 12 лет. В дальнейшей жизни актриса неоднократно сталкивалась с неподобающим отношением со стороны сильного пола - её, например, увольняли за отказ переспать с боссом. Также звезда добавила, что ей понадобилось несколько десятков лет, чтобы обрести настоящую уверенность в себе и силы дать отпор, когда её заставляют делать то, что ей не нравится.
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Ключевые слова: Джейн Фонда
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Количество просмотров: 1 183
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages
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Автор фото: gettyimages
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