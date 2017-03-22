Дочь Анастасии Волочковой хочет стать звездой Youtube

Пока её знаменитая мама выкладывает в социальные сети множество снимков, откровенных и не очень, 11-летняя Ариадна также подалась во всемирную сеть. Девочка создала свой канал на популярном видеохостинге Youtube, на него уже подписались почти 600 человек.Канал начинающего видеоблогера получил имя "Ася Волочкова". По признанию самой Ариадны, ведение своей странички для неё пока лишь просто хобби.