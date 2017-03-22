Канал начинающего видеоблогера получил имя "Ася Волочкова". По признанию самой Ариадны, ведение своей странички для неё пока лишь просто хобби.
Дочь Анастасии Волочковой хочет стать звездой Youtube
Сегодня, 19:49
Дочка эпатажной балерины Анастасии Волочковой создала свой канал на Youtube.
Пока её знаменитая мама выкладывает в социальные сети множество снимков, откровенных и не очень, 11-летняя Ариадна также подалась во всемирную сеть. Девочка создала свой канал на популярном видеохостинге Youtube, на него уже подписались почти 600 человек.
Канал начинающего видеоблогера получил имя "Ася Волочкова". По признанию самой Ариадны, ведение своей странички для неё пока лишь просто хобби.
Канал начинающего видеоблогера получил имя "Ася Волочкова". По признанию самой Ариадны, ведение своей странички для неё пока лишь просто хобби.
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Ключевые слова: Анастасия Волочкова
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Количество просмотров: 182
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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