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Дочь Анастасии Волочковой хочет стать звездой Youtube

Сегодня, 19:49
Дочка эпатажной балерины Анастасии Волочковой создала свой канал на Youtube.

Дочь Анастасии Волочковой хочет стать звездой Youtube
Пока её знаменитая мама выкладывает в социальные сети множество снимков, откровенных и не очень, 11-летняя Ариадна также подалась во всемирную сеть. Девочка создала свой канал на популярном видеохостинге Youtube, на него уже подписались почти 600 человек.

Дочь Анастасии Волочковой хочет стать звездой Youtube


Дочь Анастасии Волочковой хочет стать звездой Youtube


Канал начинающего видеоблогера получил имя "Ася Волочкова". По признанию самой Ариадны, ведение своей странички для неё пока лишь просто хобби.

Дочь Анастасии Волочковой хочет стать звездой Youtube


Дочь Анастасии Волочковой хочет стать звездой Youtube

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 182
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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