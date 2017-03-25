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Оксана Казакова старается вылечить свою больную мать

Сегодня, 13:15
Участница телепроекта "Голос" Оксана Казакова всеми силами старается спасти жизнь своей маме.

Оксана Казакова старается вылечить свою больную мать

У мамы певицы нашли серьезное заболевание печени.

По словам Оксаны врачи сказали, что Тамара Егоровна не сможет обойтись без операции.

Девушка готова была стать донором ради спасения жизни близкого человека.

Оксана Казакова старается вылечить свою больную мать


В результате последние анализы оказались оптимистичными и показали улучшения.

«Прямо на день рождения мамы пришел вот такой вот результат - божий подарок. Я забыла про все на свете, а мама расплакалась от счастья. Первая динамика, вирус уходит, лекарство действует! Продолжаем пить препарат дальше, нужно до конца допить курс! Так что можно дважды поздравить», - поведала звезда.

Надеемся, что Тамара Егоровна сможет побороть болезнь.

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Ключевые слова: Оксана Казакова

Количество просмотров: 7 358
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Оксана Казакова старается вылечить свою больную мать Участница телепроекта "Голос" Оксана Казакова всеми силами старается спасти жизнь своей маме.
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