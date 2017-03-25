Оксана Казакова старается вылечить свою больную мать

По словам Оксаны врачи сказали, что Тамара Егоровна не сможет обойтись без операции.
Девушка готова была стать донором ради спасения жизни близкого человека.
В результате последние анализы оказались оптимистичными и показали улучшения.
«Прямо на день рождения мамы пришел вот такой вот результат - божий подарок. Я забыла про все на свете, а мама расплакалась от счастья. Первая динамика, вирус уходит, лекарство действует! Продолжаем пить препарат дальше, нужно до конца допить курс! Так что можно дважды поздравить», - поведала звезда.
Надеемся, что Тамара Егоровна сможет побороть болезнь.