Оксана Казакова старается вылечить свою больную мать

У мамы певицы нашли серьезное заболевание печени.По словам Оксаны врачи сказали, что Тамара Егоровна не сможет обойтись без операции.Девушка готова была стать донором ради спасения жизни близкого человека.В результате последние анализы оказались оптимистичными и показали улучшения.«Прямо на день рождения мамы пришел вот такой вот результат - божий подарок. Я забыла про все на свете, а мама расплакалась от счастья. Первая динамика, вирус уходит, лекарство действует! Продолжаем пить препарат дальше, нужно до конца допить курс! Так что можно дважды поздравить», - поведала звезда.Надеемся, что Тамара Егоровна сможет побороть болезнь.