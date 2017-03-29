Мила Кунис впервые вышла в свет после рождения второго ребенка

Мила Кунис и её супруг актер Эштон Катчер воспитывают двухлетнюю дочку Уайетт, а в прошлом ноябре у неё появился младший братик. Малыш получил необычное имя Димитрий. Судя по свежему снимку с недавней премьеры, актриса уже полностью вернула себе былую форму.Для появления на торжественной дорожке Мила выбрала черный комбинезон с широкими штанинами и открытые босоножки.