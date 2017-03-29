Для появления на торжественной дорожке Мила выбрала черный комбинезон с широкими штанинами и открытые босоножки.
Мила Кунис впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
Вчера, 22:05
Актриса Мила Кунис появилась на красной дорожке CinemaCon-2017.
Мила Кунис и её супруг актер Эштон Катчер воспитывают двухлетнюю дочку Уайетт, а в прошлом ноябре у неё появился младший братик. Малыш получил необычное имя Димитрий. Судя по свежему снимку с недавней премьеры, актриса уже полностью вернула себе былую форму.
Для появления на торжественной дорожке Мила выбрала черный комбинезон с широкими штанинами и открытые босоножки.
Для появления на торжественной дорожке Мила выбрала черный комбинезон с широкими штанинами и открытые босоножки.
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Ключевые слова: Мила Кунис
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Количество просмотров: 3 874
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, spletnik.ru
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Автор фото: instagram, vk.com, spletnik.ru
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