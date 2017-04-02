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Андрей Малахов и Ольга Бузова шокировали страстным танцем

Сегодня, 15:16
Недавно телеведущая и певица Ольга Бузова стала гостьей программа Андрея Малахова "Сегодня вечером".

Андрей Малахов и Ольга Бузова шокировали страстным танцем
На съемках передачи Ольгу Бузову попросили спеть ее новую композицию "Привыкаю".

Во время исполнения Бузова начала танцевать рядом с Малаховым.

Андрей Малахов и Ольга Бузова шокировали страстным танцем


Многих удивило, когда девушка подошла во время исполнения песни к Малахову и сняла жакет, оставшись в очень откровенной футболке.

Андрей чуть позже решил разместить в своем микроблоге отрывок из программы, подписав опубликованное видео с юмором.

Андрей Малахов и Ольга Бузова шокировали страстным танцем


«Утренний субботний vibe с Ольгой Бузовой, после которого мне (похоже) тоже придется «научиться просыпаться одному». Полная версия этой эротической минутки сегодня вечером в 21.20 в «Аффтар жжот16!»

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Ключевые слова: Ольга Бузова, Андрей Малахов

Количество просмотров: 5 148
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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