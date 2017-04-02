Андрей Малахов и Ольга Бузова шокировали страстным танцем

На съемках передачи Ольгу Бузову попросили спеть ее новую композицию "Привыкаю".Во время исполнения Бузова начала танцевать рядом с Малаховым.Многих удивило, когда девушка подошла во время исполнения песни к Малахову и сняла жакет, оставшись в очень откровенной футболке.Андрей чуть позже решил разместить в своем микроблоге отрывок из программы, подписав опубликованное видео с юмором.«Утренний субботний vibe с Ольгой Бузовой, после которого мне (похоже) тоже придется «научиться просыпаться одному». Полная версия этой эротической минутки сегодня вечером в 21.20 в «Аффтар жжот16!»