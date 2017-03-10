История произошла в школьные годы - Нагиев влюбился в одноклассницу, однако она предпочла будущей звезде другого. Дмитрий отчаялся и пытался уйти из жизни - его успела спасти мама.
Дмитрий Нагиев рассказал темную историю из своего прошлого
Сегодня, 00:01
Телеведущий Дмитрий Нагиев чуть не покончил с собой.
Популярнейший актер, шоумен и ведущий шоу "Голос" Дмитрий Нагиев отмечает свой 50-летний юбилей. Но страна могла и вовсе остаться без любимой телезвезды - однажды Дмитрий чуть не покончил жизнь самоубийством.
История произошла в школьные годы - Нагиев влюбился в одноклассницу, однако она предпочла будущей звезде другого. Дмитрий отчаялся и пытался уйти из жизни - его успела спасти мама.
История произошла в школьные годы - Нагиев влюбился в одноклассницу, однако она предпочла будущей звезде другого. Дмитрий отчаялся и пытался уйти из жизни - его успела спасти мама.
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Ключевые слова: Дмитрий Нагиев
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Количество просмотров: 4 004
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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