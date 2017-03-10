Дмитрий Нагиев рассказал темную историю из своего прошлого

Популярнейший актер, шоумен и ведущий шоу "Голос" Дмитрий Нагиев отмечает свой 50-летний юбилей. Но страна могла и вовсе остаться без любимой телезвезды - однажды Дмитрий чуть не покончил жизнь самоубийством.История произошла в школьные годы - Нагиев влюбился в одноклассницу, однако она предпочла будущей звезде другого. Дмитрий отчаялся и пытался уйти из жизни - его успела спасти мама.