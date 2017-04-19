Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны

Новый фильм режиссера Валерия Тодоровского "Большой" появится в прокате 11 мая, однако уже сейчас лента приковала к себе внимание зрителей благодаря пышной премьере, состоявшейся в главном театре страны - Большом. Такое светское событие не смогли пропустить многие знаменитости, в числе которых оказался и Роман Абрамович, специально прилетевший на премьеру из Лондона.Артисты балета и главные звезды фильма - Анна Исаева, Андрей Сорокин и Маргарита СимоноваЮные актрисы картиныСергей ГармашВладимир ПознерИрина РозановаДарья ЗлатопольскаяИван УргантЛеонид ЯрмольникМария МироноваРежиссер Валерий Тодоровский и продюсер Антон Златопольский на легендарной сцене Большого театра