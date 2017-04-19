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Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны

Сегодня, 02:59
Вместе с миллиардером Романом Абрамовичем на премьере картины "Большой" отметились и другие российские звезды.

Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны
Новый фильм режиссера Валерия Тодоровского "Большой" появится в прокате 11 мая, однако уже сейчас лента приковала к себе внимание зрителей благодаря пышной премьере, состоявшейся в главном театре страны - Большом. Такое светское событие не смогли пропустить многие знаменитости, в числе которых оказался и Роман Абрамович, специально прилетевший на премьеру из Лондона.

Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Артисты балета и главные звезды фильма - Анна Исаева, Андрей Сорокин и Маргарита Симонова
Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Юные актрисы картины
Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Сергей Гармаш
Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Владимир Познер
Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Ирина Розанова
Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Дарья Златопольская
Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Иван Ургант
Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Леонид Ярмольник
Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Мария Миронова
Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Режиссер Валерий Тодоровский и продюсер Антон Златопольский на легендарной сцене Большого театра
Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны


Роман Абрамович посетил премьеру главного российского фильма весны

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Ключевые слова: Роман Абрамович

Количество просмотров: 2 587
Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова, WDSSPR

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