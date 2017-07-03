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Хелен Миррен возмущена поведением семьи Кардашьян

Сегодня, 14:21
Семейство Кардашьян-Дженнер одни любят, а другие возмущаются их поведением.

Хелен Миррен возмущена поведением семьи Кардашьян
Ко второй категории относится и актриса Хелен Миррен.

Звезда считает, что тот образ жизни, которым живет семейство, вызывает у молодежи неправильное восприятие мира.

Хелен Миррен возмущена поведением семьи Кардашьян


Семья Кардашьян являются активными пользователями Интернет, поэтому за их жизнью следят большое количество поклонников.

«Они создают видимость идеальной гламурной жизни и заставляют всех думать, что это правильно. Если у вас нет дорогой сумки, вы — неудачник. Это в корне неправильно.

Хелен Миррен возмущена поведением семьи Кардашьян


Будьте выше этого. Отдавайте себя другим, вместо того чтобы постоянно думать о себе», — считает Миррен.

По мнению Хеллен, Ким Кардашьян не является интересным человеком, и она удивляется, каким образом у нее набралось такое количество подписчиков.

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Хелен Миррен

Количество просмотров: 4 992
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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