Хелен Миррен возмущена поведением семьи Кардашьян

Ко второй категории относится и актриса Хелен Миррен.Звезда считает, что тот образ жизни, которым живет семейство, вызывает у молодежи неправильное восприятие мира.Семья Кардашьян являются активными пользователями Интернет, поэтому за их жизнью следят большое количество поклонников.«Они создают видимость идеальной гламурной жизни и заставляют всех думать, что это правильно. Если у вас нет дорогой сумки, вы — неудачник. Это в корне неправильно.Будьте выше этого. Отдавайте себя другим, вместо того чтобы постоянно думать о себе», — считает Миррен.По мнению Хеллен, Ким Кардашьян не является интересным человеком, и она удивляется, каким образом у нее набралось такое количество подписчиков.