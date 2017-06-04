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Признание Арианы Гранде почетным гражданином Манчестера вызвало споры в сети

Вчера, 20:32
Около двух месяцев назад на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере произошел теракт.

Признание Арианы Гранде почетным гражданином Манчестера вызвало споры в сети
По завершении концерта на главной арене Манчестера, в толпе зрителей подорвался смертник - погибло 22 человека, ещё более 120 получили ранения. Ариана Гранде не пострадала, но несколько дней певица находилась в шоковом состоянии и отменила выступления.

Признание Арианы Гранде почетным гражданином Манчестера вызвало споры в сети


Чуть позже было принято решение организовать благотворительный концерт по сбору средств пострадавшим и семьям погибших. Помимо самой Арианы, на сцене Манчестера выступили Джастин Бибер, Кэти Перри, Майли Сайрус и многие другие. В итоге было собрано более 3 миллионов долларов.

Признание Арианы Гранде почетным гражданином Манчестера вызвало споры в сети


Муниципальный совет города принял решение наградить Ариану званием почетного гражданина города. Инициатива вызвала весьма неоднозначную реакцию в сети - ведь певица сделала то, что должна была, и за благотворительность не должны быть поощрений.

Признание Арианы Гранде почетным гражданином Манчестера вызвало споры в сети

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Ключевые слова: Ариана Гранде

Количество просмотров: 1 040
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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