Тина Канделаки раскрыла тайну Елены Исинбаевой

Знаменитая спортсменка Елена Исинбаева уже воспитывает 3-летнюю дочку Еву. Свадьба Исинбаевой с отцом малышки Никитой Петиновым состоялась спустя шесть месяцев после родов, в 2014 году. Свою вторую беременность звезда тщательно скрывала, но сегодня все её старания оказались напрасными - тайну выдала Тина Канделаки."Второй сын родился в семье российского шахматиста Сергея Карякина и его супруги Галии! Второго ждет и Лена Исинбаева!" - написала в своём блоге Канделаки. Реакция спортсменки на слова Тины пока не последовала.