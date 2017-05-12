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Тина Канделаки раскрыла тайну Елены Исинбаевой

Вчера, 16:37
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки выдала секрет Елены Исинбаевой.

Тина Канделаки раскрыла тайну Елены Исинбаевой
Знаменитая спортсменка Елена Исинбаева уже воспитывает 3-летнюю дочку Еву. Свадьба Исинбаевой с отцом малышки Никитой Петиновым состоялась спустя шесть месяцев после родов, в 2014 году. Свою вторую беременность звезда тщательно скрывала, но сегодня все её старания оказались напрасными - тайну выдала Тина Канделаки.

Тина Канделаки раскрыла тайну Елены Исинбаевой


"Второй сын родился в семье российского шахматиста Сергея Карякина и его супруги Галии! Второго ждет и Лена Исинбаева!" - написала в своём блоге Канделаки. Реакция спортсменки на слова Тины пока не последовала.

Тина Канделаки раскрыла тайну Елены Исинбаевой


Тина Канделаки раскрыла тайну Елены Исинбаевой

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Ключевые слова: Елена Исинбаева, Тина Канделаки

Количество просмотров: 7 176
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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