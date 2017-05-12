"Второй сын родился в семье российского шахматиста Сергея Карякина и его супруги Галии! Второго ждет и Лена Исинбаева!" - написала в своём блоге Канделаки. Реакция спортсменки на слова Тины пока не последовала.
Тина Канделаки раскрыла тайну Елены Исинбаевой
Вчера, 16:37
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки выдала секрет Елены Исинбаевой.
Знаменитая спортсменка Елена Исинбаева уже воспитывает 3-летнюю дочку Еву. Свадьба Исинбаевой с отцом малышки Никитой Петиновым состоялась спустя шесть месяцев после родов, в 2014 году. Свою вторую беременность звезда тщательно скрывала, но сегодня все её старания оказались напрасными - тайну выдала Тина Канделаки.
"Второй сын родился в семье российского шахматиста Сергея Карякина и его супруги Галии! Второго ждет и Лена Исинбаева!" - написала в своём блоге Канделаки. Реакция спортсменки на слова Тины пока не последовала.
"Второй сын родился в семье российского шахматиста Сергея Карякина и его супруги Галии! Второго ждет и Лена Исинбаева!" - написала в своём блоге Канделаки. Реакция спортсменки на слова Тины пока не последовала.
← Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ... Шакира сменила имидж и превратилась в ... →
Ключевые слова: Елена Исинбаева, Тина Канделаки
Количество просмотров: 7 176
Количество просмотров: 7 176
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Рианна продолжает шокировать публику своим лишним весом Певица Рианна продолжает набирать лишние килограммы.
Шакира сменила имидж и превратилась в тинейджера Латиноамериканская звезда Шакира поразила публику новым образом.
Тина Канделаки раскрыла тайну Елены Исинбаевой Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки выдала секрет Елены Исинбаевой.