Дарья Шашина сообщила, что ни за что не вернуться в группу SEREBRO

Девушка признается, что это самый распространенный вопрос, который она получает от поклонников. Дарья поделилась, что в группе она не чувствовала себя свободной и не хочет снова ощущать это.«Скажу честно, не утаивая. Я стала опять свободным человеком, - признается Шашина . - Я сама могу решать, что мне и как делать. Что мне надевать, что мне не надевать. Если я поправилась, что мне прикрывать, и, если я худая, что мне открывать.Свобода – это вообще одна из лучших вещей, которая есть в жизни, поэтому я на 100 процентов счастлива. Счастлива, что встретила своего человека. На мой взгляд, для девчонки это главное, а все карьеристки - они так по итогу и остаются с кошками».Да и к тому же по словам Дарьи, в коллективе она не смогла сдружиться с другими девушками, и сейчас не поддерживает с ними связь.