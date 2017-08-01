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Дарья Шашина сообщила, что ни за что не вернуться в группу SEREBRO

Сегодня, 11:22
На днях экс-солистка популярной группы SEREBRO Дарья Шашина в своем микроблоге рассказала подписчикам о том, будет ли возвращаться в группу.

Дарья Шашина сообщила, что ни за что не вернуться в группу SEREBRO
Девушка признается, что это самый распространенный вопрос, который она получает от поклонников. Дарья поделилась, что в группе она не чувствовала себя свободной и не хочет снова ощущать это.

«Скажу честно, не утаивая. Я стала опять свободным человеком, - признается Шашина . - Я сама могу решать, что мне и как делать. Что мне надевать, что мне не надевать. Если я поправилась, что мне прикрывать, и, если я худая, что мне открывать.

Дарья Шашина сообщила, что ни за что не вернуться в группу SEREBRO


Свобода – это вообще одна из лучших вещей, которая есть в жизни, поэтому я на 100 процентов счастлива. Счастлива, что встретила своего человека. На мой взгляд, для девчонки это главное, а все карьеристки - они так по итогу и остаются с кошками».

Да и к тому же по словам Дарьи, в коллективе она не смогла сдружиться с другими девушками, и сейчас не поддерживает с ними связь.

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Ключевые слова: Дарья Шашина

Количество просмотров: 4 342
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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