Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Виктория Ланевская показала свой "Счастья Островок"

Вчера, 18:45
Певица и актриса Виктория Ланевская дарит всем свой новый видеоклип на песню "Счастья Островок".

Виктория Ланевская показала свой "Счастья Островок"
"Хит "Счастья Островок" для меня написала талантливая Виктория Князева и я сразу влюбилась в него, а когда весной наша композиция попала в ротацию "Дорожного Радио", я подумала - почему бы не поддержать её клипом?! И тут вмешались мои любимые слушатели, благодаря которым уже много недель "Счастья Островок" находится в хит-параде "Звезды Дорожного Радио" , и я чётко поняла - пора! Списалась с режиссёром-клипмейкером Иваном Шерстниковым (Иван снимал клипы Денису Майданову, группе Виагра и Рефлекс, Баян Миксу и другим), и полетела на съёмки в солнечный Крым, где в прошлом году была на гастролях"

- рассказывает Виктория и показала, как проходил процесс съемок.

Виктория Ланевская показала свой "Счастья Островок"


Виктория Ланевская показала свой "Счастья Островок"


Виктория Ланевская показала свой "Счастья Островок"


Так же артистка добавила:

"Красота нашей русской природы, искренность и неповторимость - всем этим наполнен мой новый клип, в котором помимо меня снялись ещё две талантливые актрисы ... корова и лошадь! (Смеётся). Не буду раскрывать всех секретов - клип "Счастья Островок" уже в эфире телеканалов и на просторах интернета!".

Виктория Ланевская показала свой "Счастья Островок"


Виктория Ланевская показала свой "Счастья Островок"


Предлагаем вам посмотреть новый клип Виктории Ланевской "Счастья островок":


← Книга Ольги Бузовой продается за бесц... Вылечив лимфому, певица Мария Миа пред... →

Ключевые слова: Виктория Ланевская

Количество просмотров: 4 082
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба Виктории Ланевской

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Певица Виктория Ланевская презентовала трогательный клип "Мама"
Виктория Ланевская презентовала песню «Счастья Островок»
Виктория Ланевская подарила песню маме
Виктория Ланевская презентовала клип на песню Обнимай
Самое популярное за неделю
Комментарии



Вылечив лимфому, певица Мария Миа представила новый клип "До утра" Улыбчивая девушка по имени Мария Миа (Mariya Mia) всем знакома по разным причинам.
Виктория Ланевская показала свой "Счастья Островок" Певица и актриса Виктория Ланевская дарит всем свой новый видеоклип на песню "Счастья Островок".
Книга Ольги Бузовой продается за бесценок после ее развода В прошлом году телеведущая Ольга Бузова решила издать книгу "Цена счастья", где делилась с читателями секретами семейного счастья и идиллии в отношениях.
Экс-жена Вадима Казаченко рассказала, как справляется одна с малышом Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга после расставания с певцом одна воспитывает маленького сына Филиппа.
Дмитрий Шепелев возмущен тем, как ведет себя Мария Максакова В новом выпуске нового шоу "На самом деле" Дмитрия Шепелева главной темой для разговора стала оперная дива Мария Максакова.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.