Виктория Ланевская показала свой "Счастья Островок"

"Хит "Счастья Островок" для меня написала талантливая Виктория Князева и я сразу влюбилась в него, а когда весной наша композиция попала в ротацию "Дорожного Радио", я подумала - почему бы не поддержать её клипом?! И тут вмешались мои любимые слушатели, благодаря которым уже много недель "Счастья Островок" находится в хит-параде "Звезды Дорожного Радио" , и я чётко поняла - пора! Списалась с режиссёром-клипмейкером Иваном Шерстниковым (Иван снимал клипы Денису Майданову, группе Виагра и Рефлекс, Баян Миксу и другим), и полетела на съёмки в солнечный Крым, где в прошлом году была на гастролях"- рассказывает Виктория и показала, как проходил процесс съемок.Так же артистка добавила:"Красота нашей русской природы, искренность и неповторимость - всем этим наполнен мой новый клип, в котором помимо меня снялись ещё две талантливые актрисы ... корова и лошадь! (Смеётся). Не буду раскрывать всех секретов - клип "Счастья Островок" уже в эфире телеканалов и на просторах интернета!".Предлагаем вам посмотреть новый клип Виктории Ланевской "Счастья островок":