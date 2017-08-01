Виктория Ланевская показала свой "Счастья Островок"
Вчера, 18:45
Певица и актриса Виктория Ланевская дарит всем свой новый видеоклип на песню "Счастья Островок".
"Хит "Счастья Островок" для меня написала талантливая Виктория Князева и я сразу влюбилась в него, а когда весной наша композиция попала в ротацию "Дорожного Радио", я подумала - почему бы не поддержать её клипом?! И тут вмешались мои любимые слушатели, благодаря которым уже много недель "Счастья Островок" находится в хит-параде "Звезды Дорожного Радио" , и я чётко поняла - пора! Списалась с режиссёром-клипмейкером Иваном Шерстниковым (Иван снимал клипы Денису Майданову, группе Виагра и Рефлекс, Баян Миксу и другим), и полетела на съёмки в солнечный Крым, где в прошлом году была на гастролях"
- рассказывает Виктория и показала, как проходил процесс съемок.
Так же артистка добавила:
"Красота нашей русской природы, искренность и неповторимость - всем этим наполнен мой новый клип, в котором помимо меня снялись ещё две талантливые актрисы ... корова и лошадь! (Смеётся). Не буду раскрывать всех секретов - клип "Счастья Островок" уже в эфире телеканалов и на просторах интернета!".
Предлагаем вам посмотреть новый клип Виктории Ланевской "Счастья островок":
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