Кейли Куоко выложила в сеть снимки из путешествия по Австралии

Правда их отдых никак нельзя назвать романтическим, ведь путешествует звездная пара в компании ближайших родственников супруга актрисы спортсмена Карла Кука. Семейство побывало в, пожалуй, самом известном городе Австралии - Сиднее, и далее совершило вояж практически по всему загадочному континенту.Подписи к совместным снимкам пропитаны любовью и настоящим семейным счастьем: "Путешествую с любовью всей моей жизни. Мы никогда не были так счастливы вместе!" - написала Куоко. Роман Кейли и Карла начался весной прошлого года.