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Кейли Куоко выложила в сеть снимки из путешествия по Австралии

Сегодня, 16:01
Звезда популярнейшего сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко с супругом отправилась в отпуск.

Кейли Куоко выложила в сеть снимки из путешествия по Австралии
Правда их отдых никак нельзя назвать романтическим, ведь путешествует звездная пара в компании ближайших родственников супруга актрисы спортсмена Карла Кука. Семейство побывало в, пожалуй, самом известном городе Австралии - Сиднее, и далее совершило вояж практически по всему загадочному континенту.

Кейли Куоко выложила в сеть снимки из путешествия по Австралии


Кейли Куоко выложила в сеть снимки из путешествия по Австралии


Кейли Куоко выложила в сеть снимки из путешествия по Австралии


Подписи к совместным снимкам пропитаны любовью и настоящим семейным счастьем: "Путешествую с любовью всей моей жизни. Мы никогда не были так счастливы вместе!" - написала Куоко. Роман Кейли и Карла начался весной прошлого года.

Кейли Куоко выложила в сеть снимки из путешествия по Австралии


Кейли Куоко выложила в сеть снимки из путешествия по Австралии


Кейли Куоко выложила в сеть снимки из путешествия по Австралии


Кейли Куоко выложила в сеть снимки из путешествия по Австралии

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Ключевые слова: Кейли Куоко

Количество просмотров: 1 443
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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