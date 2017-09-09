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Стало известно, кто же родится у Ким Кардашьян

Вчера, 18:45
На днях новость об ожидании супругами Ким Кардашьян и Канье Уэста третьего ребенка произвела фурор в Сети.

Стало известно, кто же родится у Ким Кардашьян
В начале следующего года звездная чета станет многодетными родителями благодаря суррогатной матери. Пока что супруги эту информацию никак не прокомментировали, но вот уже стало известно, что у пары родится девочка.

Стало известно, кто же родится у Ким Кардашьян


У Ким и Канье уже подрастают четырехлетняя дочка Норт и двухлетний сын Сейнт. Как же отнесется к появлению сестренки Норт неизвестно, так как она и своего братишку особо невзлюбила.

Стало известно, кто же родится у Ким Кардашьян

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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