Стало известно, кто же родится у Ким Кардашьян

В начале следующего года звездная чета станет многодетными родителями благодаря суррогатной матери. Пока что супруги эту информацию никак не прокомментировали, но вот уже стало известно, что у пары родится девочка.У Ким и Канье уже подрастают четырехлетняя дочка Норт и двухлетний сын Сейнт. Как же отнесется к появлению сестренки Норт неизвестно, так как она и своего братишку особо невзлюбила.