Ким Кардашьян может получить огромную сумму денег за снимки новорожденной дочери

У супругов родилась очаровательная дочка, которую выносила суррогатная мама, но они не торопятся даже называть имени малышки. Теперь же журналисты начали вести борьбу за первые фотографии новорожденной дочки знаменитостей.Пара получила предложение продать первые снимки малышки за два миллиона долларов, некоторые же вообще предлагают до пяти миллионов. Но супруги не намерены зарабатывать на своих детях.