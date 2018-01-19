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Ким Кардашьян может получить огромную сумму денег за снимки новорожденной дочери

Сегодня, 08:32
Несколько дней назад западные СМИ сообщили радостную новость, Ким Кардашьян и Канье Уэст стали многодетными родителями.

Ким Кардашьян может получить огромную сумму денег за снимки новорожденной дочери
У супругов родилась очаровательная дочка, которую выносила суррогатная мама, но они не торопятся даже называть имени малышки. Теперь же журналисты начали вести борьбу за первые фотографии новорожденной дочки знаменитостей.

Ким Кардашьян может получить огромную сумму денег за снимки новорожденной дочери


Пара получила предложение продать первые снимки малышки за два миллиона долларов, некоторые же вообще предлагают до пяти миллионов. Но супруги не намерены зарабатывать на своих детях.

Ким Кардашьян может получить огромную сумму денег за снимки новорожденной дочери

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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