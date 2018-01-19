Пара получила предложение продать первые снимки малышки за два миллиона долларов, некоторые же вообще предлагают до пяти миллионов. Но супруги не намерены зарабатывать на своих детях.
Ким Кардашьян может получить огромную сумму денег за снимки новорожденной дочери
Сегодня, 08:32
Несколько дней назад западные СМИ сообщили радостную новость, Ким Кардашьян и Канье Уэст стали многодетными родителями.
У супругов родилась очаровательная дочка, которую выносила суррогатная мама, но они не торопятся даже называть имени малышки. Теперь же журналисты начали вести борьбу за первые фотографии новорожденной дочки знаменитостей.
Пара получила предложение продать первые снимки малышки за два миллиона долларов, некоторые же вообще предлагают до пяти миллионов. Но супруги не намерены зарабатывать на своих детях.
Пара получила предложение продать первые снимки малышки за два миллиона долларов, некоторые же вообще предлагают до пяти миллионов. Но супруги не намерены зарабатывать на своих детях.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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