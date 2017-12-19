Родные Энрике Иглесиаса впервые рассказали о новорожденных детях певца

После стольких сообщений о том, что звездная пара, прожившая вместе более 15 лет, вот-вот расстанется, даже самые преданные поклонники не сразу поверили, что Энрике и Анна стали счастливыми родителями. Им невероятным образом удалось скрывать беременность все девять месяцев - СМИ узнали о детях лишь после родов.На днях мама певца Изабель Прейслер поведала, что беременность Анны прошла довольно легко - она жила обычной жизнью: "Энрике невероятно счастлив! Дети - само совершенство, просто прекрасные, так быстро растут"."Люси похожа на Анну - светлая с голубыми глазками, а Николас - вылитый Энрике, такой же темненький" - призналась сестра Иглесиаса Тамара.