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Родные Энрике Иглесиаса впервые рассказали о новорожденных детях певца

Вчера, 23:55
Певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная Анна Курникова впервые стали родителями в минувшем декабре.

Родные Энрике Иглесиаса впервые рассказали о новорожденных детях певца
После стольких сообщений о том, что звездная пара, прожившая вместе более 15 лет, вот-вот расстанется, даже самые преданные поклонники не сразу поверили, что Энрике и Анна стали счастливыми родителями. Им невероятным образом удалось скрывать беременность все девять месяцев - СМИ узнали о детях лишь после родов.

Родные Энрике Иглесиаса впервые рассказали о новорожденных детях певца


На днях мама певца Изабель Прейслер поведала, что беременность Анны прошла довольно легко - она жила обычной жизнью: "Энрике невероятно счастлив! Дети - само совершенство, просто прекрасные, так быстро растут".

Родные Энрике Иглесиаса впервые рассказали о новорожденных детях певца


"Люси похожа на Анну - светлая с голубыми глазками, а Николас - вылитый Энрике, такой же темненький" - призналась сестра Иглесиаса Тамара.

Родные Энрике Иглесиаса впервые рассказали о новорожденных детях певца

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Ключевые слова: Энрике Иглесиас, Анна Курникова

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, usmagazine.com

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