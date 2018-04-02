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Беременная Ева Лонгория выложила в сеть фото в бикини

Сегодня, 03:10
Актриса Ева Лонгория готовится к рождению первенца.

Беременная Ева Лонгория выложила в сеть фото в бикини
Чтобы хоть ненадолго перестать волноваться о предстоящем грандиозном событии в своей жизни, 43-летняя Ева Лонгория развлекается как может - например, выкладывает в личный блог забавные фото, на которых она, благодаря функции в Snapchat, превратилась в пчёлку.

Беременная Ева Лонгория выложила в сеть фото в бикини


Беременная Ева Лонгория выложила в сеть фото в бикини


Ещё одно фото, которое, как и снимки выше, сделано во время морской прогулки, натолкнуло поклонников звезды на мысли о том, что у актрисы может быть двойня - настолько большим им показался живот Лонгории на фото в бикини. Ранее сообщалось, что из-за беременности Ева не стала отказываться от работы и светских выходов.

Беременная Ева Лонгория выложила в сеть фото в бикини


Беременная Ева Лонгория выложила в сеть фото в бикини


Беременная Ева Лонгория выложила в сеть фото в бикини

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Ключевые слова: Ева Лонгория

Количество просмотров: 442
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, parismatch.com, celebzee

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