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Наталью Водянову не узнали на фото с 12-летней дочерью

Сегодня, 09:18
Поклонники не устают восхищаться внешним видом многодетной мамы Натальи Водяновой.

Наталью Водянову не узнали на фото с 12-летней дочерью
Недавно же модель вместе с 12-летней дочерью Невой и 10-летним сыном Виктором сходила в бассейн и поделилась фотографиями с фолловерами. Многие подписчики заметили, что Наталья будто старшая сестра своей дочери.

Наталью Водянову не узнали на фото с 12-летней дочерью


«Я подумала вначале, ничего себе у Натальи дочка выросла и на маму как похожа… а это и есть мама! Красотка!», «Ну прям как девочка, Наталья, расскажи, пожалуйста, как тебе удаётся быть такой молодой и красивой, хоть 1 секретик, плиз…», «Наталья, Вы на этой фотографии, как будто дочкина подружка-ровесница», «Наталья, молодец! Такая подтянутая! Красивая молодая мамочка!», - пишут в комментариях пользователи Сети.

Стоит отметить, что Водянова уже семь лет счастлива с возлюбленным Антуаном Арно, и у них подрастают два общих ребенка. А также у Натальи есть трое детей от экс-супруга.

Наталью Водянову не узнали на фото с 12-летней дочерью

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Ключевые слова: Наталья Водянова

Количество просмотров: 5 499
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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