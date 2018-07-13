Наталью Водянову не узнали на фото с 12-летней дочерью

Недавно же модель вместе с 12-летней дочерью Невой и 10-летним сыном Виктором сходила в бассейн и поделилась фотографиями с фолловерами. Многие подписчики заметили, что Наталья будто старшая сестра своей дочери.«Я подумала вначале, ничего себе у Натальи дочка выросла и на маму как похожа… а это и есть мама! Красотка!», «Ну прям как девочка, Наталья, расскажи, пожалуйста, как тебе удаётся быть такой молодой и красивой, хоть 1 секретик, плиз…», «Наталья, Вы на этой фотографии, как будто дочкина подружка-ровесница», «Наталья, молодец! Такая подтянутая! Красивая молодая мамочка!», - пишут в комментариях пользователи Сети.Стоит отметить, что Водянова уже семь лет счастлива с возлюбленным Антуаном Арно, и у них подрастают два общих ребенка. А также у Натальи есть трое детей от экс-супруга.