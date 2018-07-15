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Саша Савельева призналась, когда собирается стать матерью

Сегодня, 10:56
Восемь лет назад популярная певица и участница группы "Фабрика" Саша Савельева сыграла свадьбу с актером и режиссером Кириллом Сафоновым.

Саша Савельева призналась, когда собирается стать матерью
Супруги поражают идиллией в отношениях, они совершенно не дают поводов для сплетен. По словам Саши, самым популярным вопросом, который ей задают, является тема материнства. На днях исполнительница решила успокоить фанатов и ответила на вопрос, когда же они собираются стать родителями.

Саша Савельева призналась, когда собирается стать матерью


«100500 вопрос про это. Спасибо, что переживаете за нас с Кириллом. Вашими молитвами это событие приблизится»,– заявила артистка.

Напомним, что у Кирилла уже есть дочь Анастасия от первого брака.

Саша Савельева призналась, когда собирается стать матерью

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Ключевые слова: Саша Савельева

Количество просмотров: 3 913
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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