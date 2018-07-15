Саша Савельева призналась, когда собирается стать матерью

Супруги поражают идиллией в отношениях, они совершенно не дают поводов для сплетен. По словам Саши, самым популярным вопросом, который ей задают, является тема материнства. На днях исполнительница решила успокоить фанатов и ответила на вопрос, когда же они собираются стать родителями.«100500 вопрос про это. Спасибо, что переживаете за нас с Кириллом. Вашими молитвами это событие приблизится»,– заявила артистка.Напомним, что у Кирилла уже есть дочь Анастасия от первого брака.