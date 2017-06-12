Опубликовав первые фото после родов, Ирена Понарошку раскрыла пол второго ребенка

До этого времени Ирена скрывала пол малыша, но вместе с фотосессией после родов решила раскрыть секрет."Вообще, я хотела девочку - Стрельца! Но в Небесной Канцелярии сказали, что все девочки - Стрельцы #SoldOut по предзаказу - их разбирают предприимчивые отцы, которые пытаются сэкономить на подарках женам к 8 Марта! Говорят, берите лучше девочку-Скорпиона, не пожалеете... Я подумала-подумала, и... взяла мальчика!"- шутит Ирена.Так же Понарошку добавила, что никогда не намеревалась «плодить эту ядовитую породу». Ирена отметила, что ей хватало мужа - Скорпиона.Напомним, у супруга ведущей Александра Глухова (известен как DJ List) день рождения наступит уже завтра, 30 октября."Но теперь у меня хотя бы есть инструкция по эксплуатации и технике безопасности: если я 10 лет выдерживаю большое неуправляемое жало, то уж с ма-а-аленьким как-нибудь разберусь!".Напомним, с 2010 года Ирена Понарошку замужем за российским диджеем, кришнаитом Александром Глуховым. Супруги воспитывают сына Серафима, который появился на свет 31 марта 2011 года.