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Опубликовав первые фото после родов, Ирена Понарошку раскрыла пол второго ребенка

Сегодня, 10:46
Российская телеведущая Ирена Понарошку 24 октября 2018 года родила второго ребенка.

Опубликовав первые фото после родов, Ирена Понарошку раскрыла пол второго ребенка
До этого времени Ирена скрывала пол малыша, но вместе с фотосессией после родов решила раскрыть секрет.

"Вообще, я хотела девочку - Стрельца! Но в Небесной Канцелярии сказали, что все девочки - Стрельцы #SoldOut по предзаказу - их разбирают предприимчивые отцы, которые пытаются сэкономить на подарках женам к 8 Марта! Говорят, берите лучше девочку-Скорпиона, не пожалеете... Я подумала-подумала, и... взяла мальчика!"

- шутит Ирена.

Опубликовав первые фото после родов, Ирена Понарошку раскрыла пол второго ребенка


Так же Понарошку добавила, что никогда не намеревалась «плодить эту ядовитую породу». Ирена отметила, что ей хватало мужа - Скорпиона.

Напомним, у супруга ведущей Александра Глухова (известен как DJ List) день рождения наступит уже завтра, 30 октября.

"Но теперь у меня хотя бы есть инструкция по эксплуатации и технике безопасности: если я 10 лет выдерживаю большое неуправляемое жало, то уж с ма-а-аленьким как-нибудь разберусь!".

Опубликовав первые фото после родов, Ирена Понарошку раскрыла пол второго ребенка


Напомним, с 2010 года Ирена Понарошку замужем за российским диджеем, кришнаитом Александром Глуховым. Супруги воспитывают сына Серафима, который появился на свет 31 марта 2011 года.

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Ключевые слова: Ирена Понарошку

Количество просмотров: 3 016
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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