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Ксения Собчак показала снимки сына в день его двухлетия

Сегодня, 20:25
Накануне сыну телеведущей Ксении Собчак исполнилось два года.

Ксения Собчак показала снимки сына в день его двухлетия
В отличие от многих звездных детишек, день рождения юного Платона прошел в довольно скромной семейной обстановке. Этот праздничный день с малышом провели его родители Ксения Собчак и Максим Виторган, а также бабушка Людмила Нарусова - она села прямо на пол, чтобы поиграть с мальчиком. "Два года назад этот человек в шариках сделал человеком меня. Спасибо лучшему на свете папе-Максиму за это счастье!" - написала Ксения.

Ксения Собчак показала снимки сына в день его двухлетия


Ксения Собчак показала снимки сына в день его двухлетия


Подписчики Собчак по достоинству оценили свежие кадры, однако вновь подняли давний вопрос - когда же все смогут увидеть лицо Платона? За все два года так и не появилось ни одной фотографии, позволяющей увидеть ребенка анфас.

Ксения Собчак показала снимки сына в день его двухлетия

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган, Людмила Нарусова

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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