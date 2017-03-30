Подписчики Собчак по достоинству оценили свежие кадры, однако вновь подняли давний вопрос - когда же все смогут увидеть лицо Платона? За все два года так и не появилось ни одной фотографии, позволяющей увидеть ребенка анфас.
Ксения Собчак показала снимки сына в день его двухлетия
Сегодня, 20:25
Накануне сыну телеведущей Ксении Собчак исполнилось два года.
В отличие от многих звездных детишек, день рождения юного Платона прошел в довольно скромной семейной обстановке. Этот праздничный день с малышом провели его родители Ксения Собчак и Максим Виторган, а также бабушка Людмила Нарусова - она села прямо на пол, чтобы поиграть с мальчиком. "Два года назад этот человек в шариках сделал человеком меня. Спасибо лучшему на свете папе-Максиму за это счастье!" - написала Ксения.
Подписчики Собчак по достоинству оценили свежие кадры, однако вновь подняли давний вопрос - когда же все смогут увидеть лицо Платона? За все два года так и не появилось ни одной фотографии, позволяющей увидеть ребенка анфас.
Подписчики Собчак по достоинству оценили свежие кадры, однако вновь подняли давний вопрос - когда же все смогут увидеть лицо Платона? За все два года так и не появилось ни одной фотографии, позволяющей увидеть ребенка анфас.
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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган, Людмила Нарусова
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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