Ксения Собчак показала снимки сына в день его двухлетия

В отличие от многих звездных детишек, день рождения юного Платона прошел в довольно скромной семейной обстановке. Этот праздничный день с малышом провели его родители Ксения Собчак и Максим Виторган, а также бабушка Людмила Нарусова - она села прямо на пол, чтобы поиграть с мальчиком. "Два года назад этот человек в шариках сделал человеком меня. Спасибо лучшему на свете папе-Максиму за это счастье!" - написала Ксения.Подписчики Собчак по достоинству оценили свежие кадры, однако вновь подняли давний вопрос - когда же все смогут увидеть лицо Платона? За все два года так и не появилось ни одной фотографии, позволяющей увидеть ребенка анфас.