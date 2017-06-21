Напомним, что малыш станет третьим ребенком Эмина Агаларова. У Эмина уже есть два сына от второго брака.
Третья жена Эмина готовится сделать его многодетным папой
Вчера, 22:17
Несколько дней назад Эмин Агаларов отмечал день рождения. Певцу исполнилось 39 лет.
В июле 2018 года Агаларов женился на модели Алене Гавриловой. Свадьба прошла в подмосковном гольф-клубе Agalarov Golf & Country Club. А теперь стало известно, что избранница Агаларова ждет ребенка.
Напомним, что малыш станет третьим ребенком Эмина Агаларова. У Эмина уже есть два сына от второго брака.
Напомним, что малыш станет третьим ребенком Эмина Агаларова. У Эмина уже есть два сына от второго брака.
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Ключевые слова: Эмин Агаларов
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Количество просмотров: 7 358
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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