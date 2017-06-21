Третья жена Эмина готовится сделать его многодетным папой

Несколько дней назад Эмин Агаларов отмечал день рождения. Певцу исполнилось 39 лет.

В июле 2018 года Агаларов женился на модели Алене Гавриловой. Свадьба прошла в подмосковном гольф-клубе Agalarov Golf & Country Club. А теперь стало известно, что избранница Агаларова ждет ребенка.Напомним, что малыш станет третьим ребенком Эмина Агаларова. У Эмина уже есть два сына от второго брака.