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Третья жена Эмина готовится сделать его многодетным папой

Вчера, 22:17
Несколько дней назад Эмин Агаларов отмечал день рождения. Певцу исполнилось 39 лет.

Третья жена Эмина готовится сделать его многодетным папой
В июле 2018 года Агаларов женился на модели Алене Гавриловой. Свадьба прошла в подмосковном гольф-клубе Agalarov Golf & Country Club. А теперь стало известно, что избранница Агаларова ждет ребенка.

Третья жена Эмина готовится сделать его многодетным папой


Напомним, что малыш станет третьим ребенком Эмина Агаларова. У Эмина уже есть два сына от второго брака.

Третья жена Эмина готовится сделать его многодетным папой

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Ключевые слова: Эмин Агаларов

Количество просмотров: 7 358
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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