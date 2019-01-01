Главной загадкой по-прежнему остаётся имя отца ребенка - в различных изданиях то и дело появляется информация о романе Лободы и солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, однако ни одна из сторон до сих пор никак не прокомментировала не только возможные отношения, но и появление малышки. Некоторые поклонники артистки уверены, что имя Тильда не что иное, как прямой намёк на имя папы, то есть Тилля.
Светлана Лобода показала фото младшей дочки в её первый день рождения
Сегодня, 19:16
Младшей дочери певицы Светланы Лободы сегодня исполнился один годик.
"Кажется, что она совсем недавно стала мамой, как быстро летит время!" - подписчики звезды, увидев её новый снимок, не могут поверить, что малышка Тильда уже празднует свой первый день рождения. Напомним, что 36-летняя Светлана Лобода стала мамой во второй раз ровно год назад - дочка родилась в одной из клиник Лос-Анджелеса. "Нашей любви 1 год. Тильда" - подписала кадр Светлана.
Главной загадкой по-прежнему остаётся имя отца ребенка - в различных изданиях то и дело появляется информация о романе Лободы и солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, однако ни одна из сторон до сих пор никак не прокомментировала не только возможные отношения, но и появление малышки. Некоторые поклонники артистки уверены, что имя Тильда не что иное, как прямой намёк на имя папы, то есть Тилля.
Главной загадкой по-прежнему остаётся имя отца ребенка - в различных изданиях то и дело появляется информация о романе Лободы и солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, однако ни одна из сторон до сих пор никак не прокомментировала не только возможные отношения, но и появление малышки. Некоторые поклонники артистки уверены, что имя Тильда не что иное, как прямой намёк на имя папы, то есть Тилля.
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Ключевые слова: Светлана Лобода
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Количество просмотров: 2 093
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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