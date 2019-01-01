Супруга Алека Болдуина вновь потеряла ребенка

Ранее мы уже сообщали, что предыдущая беременность 35-летней Хиларии Болдуин закончилась выкидышем - это случилось весной нынешнего года, о трагедии женщина написала на своей страничке в соцсети. Звездная семья очень тяжело переживала этот удар, однако они сумели оправиться от горя. Осенью Хилария сообщила о новой беременности и выразила надежду, что долгожданный ребенок наконец появится на свет. Но чуда снова не случилось."Нам очень грустно делиться с вами тем, что мы узнали сегодня: наш ребенок скончался на сроке в четыре месяца. Мы также хотим, чтобы вы знали, что, несмотря на то что сейчас мы не в порядке, все будет хорошо. Нам очень повезло, что у нас четверо здоровых детей, и мы всегда об этом помним. Я рассказала об этом Кармен и взяла ее, чтобы послать это сообщение Алеку. Я думаю, это хороший способ поделиться этим с тобой. Я сказала ей, что этот ребенок не родится, но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестренку в другой раз. Я действительно опустошена сейчас. Я не ожидала этого, когда ходила сегодня на скрининг. Я все еще в шоке и не совсем понимаю, что происходит. Пожалуйста, только никаких папарацци. Это все, о чем я прошу" - написала Хилария.