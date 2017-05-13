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Ксения Бородина планирует шикарный ремонт

Сегодня, 14:16
Известная телеведущая Ксения Бородина и ее семья живут в шикарном коттедже за городом.

Ксения Бородина планирует шикарный ремонт
Хоть Бородиной и приходится добираться до работы значительно дольше по времени, она довольна проживанием вдали от шума мегаполиса.

Ксения Бородина планирует шикарный ремонт


На днях Ксения поделилась с поклонникам новостью о том, что в ближайшее время в ее доме начнется ремонт.

«Наступил очень важный момент в нашей жизни, мы начинаем делать ремонт в собственном доме. Будем тут жить и в параллель делать ремонт, переезжать всей нашей огромной оравой еще куда-то я просто больше не выдержу, поэтому будем чаще улетать на отдых.

Ксения Бородина планирует шикарный ремонт


Ребят, ремонт - очень сложный процесс, я представляю, сколько нам всего предстоит, поэтому обращаюсь к вам, если у вас есть интересные предложения по ремонту, мебели и материалам, если у вас есть дельные советы, и вы готовы к сотрудничеству, то мы с удовольствием их рассмотрим», - сообщила Ксения.

Стоит отметить, что до того как приобрести этот коттедж, семья снимала дом.

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 4 862
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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