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Мама Ксении Собчак не одобряет методов воспитания внука

Сегодня, 00:58
Людмила Нарусова, мама известной Ксении Собчак, старается проводить со своим любимым внуком Платоном как можно больше времени.

Мама Ксении Собчак не одобряет методов воспитания внука
Но женщина удивляется тому, как воспитывают мальчика его родители.

Мама Ксении Собчак не одобряет методов воспитания внука


Платон посещает бассейн уже с четырех месяцев, а Людмила Нарусова полагает, что для такого малыша это рано.

Мама Ксении Собчак не одобряет методов воспитания внука


«Я была курица-наседка, - признается женщина. - Чтобы лишнего ветерка не было, чтобы ножки в шерстяных носочках, чтобы вода холодная, не дай бог, не попала на дочку. А тут в четыре месяца ребенок ходит в бассейн и плавает. Я бы на такое не решилась! Но Максим считает, что так надо воспитывать мужчину».

Надо отметить, что во время родов рядом с Ксенией Собчак находилась ее мама и всячески поддерживала.

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Ключевые слова: Людмила Нарусова, Ксения Собчак, Максим Виторган

Количество просмотров: 6 981
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Мама Ксении Собчак не одобряет методов воспитания внука Людмила Нарусова, мама известной Ксении Собчак, старается проводить со своим любимым внуком Платоном как можно больше времени.
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