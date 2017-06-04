Мама Ксении Собчак не одобряет методов воспитания внука

Но женщина удивляется тому, как воспитывают мальчика его родители.Платон посещает бассейн уже с четырех месяцев, а Людмила Нарусова полагает, что для такого малыша это рано.«Я была курица-наседка, - признается женщина. - Чтобы лишнего ветерка не было, чтобы ножки в шерстяных носочках, чтобы вода холодная, не дай бог, не попала на дочку. А тут в четыре месяца ребенок ходит в бассейн и плавает. Я бы на такое не решилась! Но Максим считает, что так надо воспитывать мужчину».Надо отметить, что во время родов рядом с Ксенией Собчак находилась ее мама и всячески поддерживала.