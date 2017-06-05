Мария Кожевникова готовится к пополнению в семье

Марие долгое время удавалось скрывать беременность.Актриса не выходит в свет, ее нельзя встретить на светских вечеринках, она занимается лишь своей семьей и ожиданием будущего малыша.«Беременность у Маши проходит легко, – рассказывают близкие Кожевниковой. – Не было токсикоза, слабости. За питанием старается следить, чтобы не слишком сильно поправиться. Они с мужем хотят большую семью, планировали еще детей, поэтому новость о том, что скоро снова станут родителями, их невероятно осчастливила. Женя всегда был заботливым супругом, а сейчас просто окружил ее вниманием – часть домашних забот взял на себя. Радует Машу то цветами, то сладеньким. Они с мужем очень разные по характеру, но между ними царит такая гармония, какую редко можно встретить».Напомним, что в семье актрисы и ее супруга растут двое сыновей, Иван и Максим.