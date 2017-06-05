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Мария Кожевникова готовится к пополнению в семье

Сегодня, 11:47
Через несколько месяцев известная актриса Мария Кожевникова и ее супруг Евгений Васильев станут родителями в третий раз.

Мария Кожевникова готовится к пополнению в семье
Марие долгое время удавалось скрывать беременность.

Мария Кожевникова готовится к пополнению в семье


Актриса не выходит в свет, ее нельзя встретить на светских вечеринках, она занимается лишь своей семьей и ожиданием будущего малыша.

Мария Кожевникова готовится к пополнению в семье


«Беременность у Маши проходит легко, – рассказывают близкие Кожевниковой. – Не было токсикоза, слабости. За питанием старается следить, чтобы не слишком сильно поправиться. Они с мужем хотят большую семью, планировали еще детей, поэтому новость о том, что скоро снова станут родителями, их невероятно осчастливила. Женя всегда был заботливым супругом, а сейчас просто окружил ее вниманием – часть домашних забот взял на себя. Радует Машу то цветами, то сладеньким. Они с мужем очень разные по характеру, но между ними царит такая гармония, какую редко можно встретить».

Напомним, что в семье актрисы и ее супруга растут двое сыновей, Иван и Максим.

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 4 628
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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