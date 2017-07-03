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Юлия Ковальчук подарит ребенка Алексею Чумакову

Сегодня, 10:40
Звездная пара Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже на протяжении 10 лет.

Юлия Ковальчук подарит ребенка Алексею Чумакову
Они считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.

На днях стало известно о том, что в семье певцов появится долгожданный ребенок. Пара пока старается не афишировать данное событие.

Юлия Ковальчук подарит ребенка Алексею Чумакову


«Они очень гармоничная пара, – рассказали друзья семьи. – Леша – самый галантный. Кроме того, у него прекрасное чувство юмора. Рядом с ним Юля всегда улыбается. Конечно, сейчас она старается беречься, много времени проводит дома и на свежем воздухе, правильно питается. Алексей не отходит от жены, когда возвращается с гастролей».

Поздравляем Алексея и Юлию с ожиданием малыша!

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Ключевые слова: Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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