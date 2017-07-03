Юлия Ковальчук подарит ребенка Алексею Чумакову

Они считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.На днях стало известно о том, что в семье певцов появится долгожданный ребенок. Пара пока старается не афишировать данное событие.«Они очень гармоничная пара, – рассказали друзья семьи. – Леша – самый галантный. Кроме того, у него прекрасное чувство юмора. Рядом с ним Юля всегда улыбается. Конечно, сейчас она старается беречься, много времени проводит дома и на свежем воздухе, правильно питается. Алексей не отходит от жены, когда возвращается с гастролей».Поздравляем Алексея и Юлию с ожиданием малыша!