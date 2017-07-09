Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили о проблемах со здоровьем у наследника

Супруги вместе уже на протяжении 27 лет. У них есть единственный сын Василий, успехами которого родители гордятся.Преданные фанаты звездной пары знают, что Василий долгое время посвятил занятиям каратэ, но потом внезапно бросил тренировки.«Я фанател от этого боевого искусства, - поделился Вася на передаче "Пока все дома". – А потом у меня начало болеть буквально все, стало трудно выступать на соревнованиях».Отметим, что родители отдали сына в секцию каратэ в пятилетнем возрасте и не знали, чем обернутся занятия.