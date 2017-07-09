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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили о проблемах со здоровьем у наследника

Вчера, 20:24
Известная пара отечественных звезд, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, по праву считаются одной из самых крепких пар в нашем шоу-бизнесе.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили о проблемах со здоровьем у наследника
Супруги вместе уже на протяжении 27 лет. У них есть единственный сын Василий, успехами которого родители гордятся.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили о проблемах со здоровьем у наследника


Преданные фанаты звездной пары знают, что Василий долгое время посвятил занятиям каратэ, но потом внезапно бросил тренировки.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили о проблемах со здоровьем у наследника


«Я фанател от этого боевого искусства, - поделился Вася на передаче "Пока все дома". – А потом у меня начало болеть буквально все, стало трудно выступать на соревнованиях».

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили о проблемах со здоровьем у наследника


Отметим, что родители отдали сына в секцию каратэ в пятилетнем возрасте и не знали, чем обернутся занятия.

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Ключевые слова: Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова

Количество просмотров: 10 257
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Пока все дома»

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