Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили о проблемах со здоровьем у наследника

Известная пара отечественных звезд, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, по праву считаются одной из самых крепких пар в нашем шоу-бизнесе.
Супруги вместе уже на протяжении 27 лет. У них есть единственный сын Василий, успехами которого родители гордятся.
Преданные фанаты звездной пары знают, что Василий долгое время посвятил занятиям каратэ, но потом внезапно бросил тренировки.
«Я фанател от этого боевого искусства, - поделился Вася на передаче "Пока все дома". – А потом у меня начало болеть буквально все, стало трудно выступать на соревнованиях».
Отметим, что родители отдали сына в секцию каратэ в пятилетнем возрасте и не знали, чем обернутся занятия.
Ключевые слова: Виктор Рыбин
, Наталья Сенчукова
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Кадр программы «Пока все дома»
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